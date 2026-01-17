Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

En la fecha 1 del primer weekend de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora superó de visitante a Gimnasia de La Plata en sets corridos

Se puso en marcha la Liga Argentina Femenina que organiza la Federación del Vóley Argentino (FeVA) con la disputa de tres cotejos de la fecha 1 del primer weekend. Se registraron los triunfos de Villa Dora , San Isidro de San Francisco, ambos en La Plata , y Bell Vóley de la ciudad de Bell Ville.4

La escuadra de barrio Sargento Cabral volverá a jugar este sábado en la ciudad de las diagonales.

Gran debut de Villa Dora en La Plata

Se puso en marcha una nueva ilusión de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina. El debut fue auspicioso ya que consiguió imponerse en condición de visitante y ante un duro rival al que supo doblegar. Las Doras se impusieron a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 3 a 0 con parciales de 25-22, 25-20 y 25-22 bajo el arbitraje de Romina Acosta y Matías Robledo.

En el primer set, en medio de mucha paridad, sobre el final las santafesinas lograron darlo vuelta y se terminaron imponiendo por 25 a 22. En el segundo chico, las Lobas comenzaron ganando 9 a 6 lo que derivo en un pedido de tiempo muerto por parte de Eduardo Rodríguez que dio sus frutos, ya que logró dar vuelta el marcador y ponerse 16 a 15.

A pesar de las protestas de las dueñas de casa por algunos puntos que los árbitros no les otorgaron, la escuadra santafesina se aprovechó de un equipo desorientado, y se terminó quedando con la victoria por 25 a 20, para dejar las cosas 2 a 0.

Al tercer parcial, las chicas de la capital santafesina lo empezaron como terminaron el anterior, es decir con mucha actitud y superioridad. Una destacada actuación de la punta receptora oriunda de Florencio Varela y de 18 años, Lara Espeche, fue clave en defensa, pero fundamentalmente en la definición. La visita se mostró como un equipo más ensamblado y ante un equipo que dio ventajas se terminó imponiendo por 25 a 22.

voley liga argentina femenina villa dora 2 Las Doras se impusieron a las Lobas con claridad por 3 a 0 como visitantes. Gentileza Vale Perri

Este sábado 17, a partir de las 21, en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi, Villa Dora visitará a Estudiantes de La Plata con el arbitraje de Karina Rene y Emanuel Herrera. En el segundo weekend de la etapa regular, el próximo sábado 24, en el estadio Andrés Meynet, será anfitrión de San Lorenzo, y el domingo 25, lo hará ante Banco Provincia de La Plata.

Además del triunfo de Villa Dora sobre las Lobas platenses, se produjo el debut de San Isidro de San Francisco con victoria ante Estudiantes de La Plata por 3 a 0 con parciales de 31-29, 25-18 y 25-18, mientras que en el polideportivo Tito Proietti de Bell Ville, Bell Vóley superó a Vélez Sarsfield por 3 a 0 con parciales de 25-23, 25-20 y 25-20.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Villa Dora, Bell Vóley y San Isidro 3; Gimnasia y Esgrima de La Plata, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Bahiense del Norte, Banco Provincia de La Plata, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Instituto de Córdoba, Náutico Avellaneda, San Lorenzo, Sonder y River Plate 0.

Este sábado también jugarán Banco Provincia de La Plata con Sonder de Rosario, Bahiense del Norte con Boca Juniors en el estadio Manu Ginóbili, Instituto Central Córdoba con Ferro en el Ángel Sandrin y en el Víctor Nethol, Gimnasia y Esgrima de La Plata se cruzará con San Isidro de San Francisco.

Formaciones de Gimnasia y Villa Dora

Gimnasia y Esgrima: Victoria Núñez, Julieta Aruga, Rosa Reinoso (c), María Matich, María Luz Cosulich, Bárbara Stanford, Martina Da Dalt, Pamela Sánchez Sanabio, Valentina Bianchi, Morena Kaplan, Carmela Ríos, María Eduarda Kreutzfeld, Martina Oyola y Abril Gómez Montero. DT: Javier Farina.

Villa Dora: Julieta Ruelli, Elisa Seveso, Karina Xilene Suligoy (c), Valentina Ruhl, Carla Foco, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Catalina Turina y Eugenia Martínez. DT: Eduardo Rodríguez.

Árbitros: Romina Acosta y Matías Robledo..

Cancha: estadio Victor Nethol (GyE).