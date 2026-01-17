Uno Santa Fe | Santa Fe | colectivos

Festival de Guadalupe: los horarios y paradas especiales de los colectivos el fin de semana

En el marco de la 38° edición del tradicional evento solidario, las líneas que operan en la zona de la Basílica extenderán sus servicios durante las tres jornadas para facilitar el regreso de los asistentes.

17 de enero 2026 · 09:34hs
UNO Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe informa el esquema especial de transporte público de pasajeros por colectivo dispuesto para la 38° edición del Festival Folklórico de Guadalupe: “Un Canto Solidario”, que se desarrolla desde hoy viernes 16 y hasta el domingo 18 en la explanada de la Basílica de Guadalupe.

Con el objetivo de garantizar una movilidad segura y fluida para los vecinos y vecinas que asistan al evento, se coordinaron paradas estratégicas y horarios extendidos en las líneas que prestan servicio en el sector.

Según lo dispuesto por la Dirección de Transporte Público y Privado y en acuerdo con las empresas de colectivos, las unidades funcionarán bajo el siguiente cronograma:

Líneas 4, 8 y 14: tendrán parada especial en la intersección de Av. General Paz y Javier de la Rosa. Los horarios de salida previstos son: 23:10, 00:05, 1:05 y 2:10.

Líneas 14 y 16: contarán con una parada en Defensa y Javier de la Rosa. Los horarios de salida serán los mismos: 23:10, 00:05, 1:05 y 2:10.

Refuerzo y recorrido especial para la Línea 22

La línea 22 también se podrá abordar en la parada de Av. General Paz y Javier de la Rosa, ya que se dispuso de un cronograma y recorrido diferenciado para facilitar la conexión con el Hospital Iturraspe y el norte de la ciudad (Av. Santa Fe y Teniente Loza):

Horarios: 23:10, 00:05, 1:30 y 2:30.

Recorrido alternativo hacia el Festival: la línea circulará por Av. Galicia, Obispo Boneo, Almirante Brown (Costanera), Pavón, General Paz.

Recorrido alternativo hacia el Hospital Iturraspe: la línea circulará por Av. Gral. Paz, Av. Galicia y a partir de esta retoma el recorrido habitual.

