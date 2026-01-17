Carlos Alcaraz y Alexander Zverev abrirán el cuadro principal del Australian Open

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev jugarán pondrá en marcha el cuadro principal del Australian Open, el primer Grand Slam del 2026

El español Carlos Alcaraz (1°) y el alemán Alexander Zverev (3°) jugarán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo para darle apertura al cuadro principal del Australian Open , el primer Grand Slam del 2026.

El primero en jugar será el alemán, que enfrentará al canadiense Gabriel Diallo (41°) en un horario estimado de las 23:00, mientras que el español se medirá con el australiano Adam Walton (79°) a las 6:30 del domingo (ambos en horario argentino).

Además, se darán los partidos de cuatro jugadores argentinos: Francisco Cerúndolo (20°), Camilo Ugo Carabelli (47°), Tomás Etcheverry (61°) y Francisco Comesaña (68°).

El mejor jugador del mundo en el ranking ATP, Carlos Alcaraz, le dará acción a la primera jornada del cuadro principal del Australian Open.

El español va en búsqueda de la posibilidad de torcer su suerte en el torneo australiano, siendo el único major que nunca pudo ganar. Además de no haber sido campeón, sus actuaciones en el primer Grand Slam de cada temporada nunca han sido satisfactorias, alcanzando los cuartos de final en 2024 y 2025, como sus mejores actuaciones.

En frente tendrá al local Adam Walton, que a sus 26 años se encuentra en el mejor momento de su carrera y, asentado en el top 100 hace más de un año, busca dar la gran sorpresa de la temporada y dar un nuevo salto en su carrera. El partido está programado para las 6:30 del domingo en nuestro país.

Luego de un 2025 que dejó que desear, Alexander Zverev deberá defender la final que alcanzó el año pasado en Australia y busca, a sus 28 años, conseguir finalmente su primer título en un Grand Slam. Deberá enfrentarse a Diallo, quien viene de hacer segunda ronda en el ATP 250 de Hong Kong.

Por el lado del tenis argentino, cuatro jugadores pondrán primera en el certamen australiano.

Se dará el estreno del mejor argentino del listado nacional, Francisco Cerúndolo, que se medirá con el chino Zhizhen Zhang (362°), que accedió al cuadro por tener ranking protegido, al volver de una lesión.

El inicio del argentino en la temporada fue algo decepcionante, habiéndosele escapado un partido con el español Jaume Munar (38°) en el que había ganado el primer set, en la primera ronda del ATP de Adelaida. El encuentro comenzaría a las 23:00.

También jugará Camilo Ugo Carabelli, que encara las semanas más importantes de su año, al haber tenido una gira sudamericana excelente en la temporada pasada, y jugará con el húngaro Marton Fucsovics (55°), quien acumula tan solo un triunfo en los tres partidos que disputó en lo que va del año. El partido está programado para las 00:00 del domingo.

Buscando un triunfo que le de impulso para tener un 2026 mejor de lo que fue su 2025, Tomás Etcheverry deberá jugar con el serbio Miomir Kecmanovic (59°), de quien lo separan apenas dos posiciones en el ranking ATP.

Además, sus inicios de año fueron parecidos: Retu ganó un partido en el torneo de Hong Kong y cayó en primera ronda de Auckland, mientras que Kecmanovic cosechó dos derrotas en los dos torneos que disputó. El partido está programado para las 21:00 horas del sábado.

Por último, en un horario estimado de las 00 del domingo, se dará el encuentro entre Francisco Comesaña y el estadounidense Patrick Kypson (116°). Así, el “Tiburón” disputará su tercer cuadro principal de Australian Open, con el objetivo de superar la primera ronda por primera vez.