Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

De la mano de Ariel Rearte, Unión llegó a las cuatro victorias en fila en la Liga Nacional con el 99 a 76 ante Atenas en el Ángel Malvicino

La noche en el Ángel Malvicino tuvo un solo dueño. Unión fue de menor a mayor, aceleró cuando el juego lo pidió y terminó construyendo una victoria amplia frente a Atenas por 99 a 76, resultado que lo mantiene en equilibrio (9-9) y confirma su mejor momento con cuatro triunfos consecutivos en la Liga Nacional .

El punto de quiebre llegó tras un primer cuarto parejo. Desde el segundo segmento, el Tatengue ajustó atrás, subió la intensidad defensiva y empezó a marcar diferencias que el conjunto cordobés nunca logró neutralizar. Atenas quedó atrapado en un ritmo que no pudo sostener y fue cediendo terreno con el correr de los minutos.

El perímetro fue un arma decisiva. Daniel Hure encendió la mecha con una actuación brillante desde larga distancia, acertando 7 de sus 10 intentos, en una noche donde el aro pareció agrandarse para los locales. En total, Unión castigó con 17 triples sobre 33 lanzamientos, un caudal ofensivo que fue desgastando al Griego posesión tras posesión.

Más allá de los números individuales, el dato que mejor explica la victoria está en el colectivo: seis jugadores finalizaron en doble dígito de anotación, reflejo de un equipo que comparte la pelota, lee bien las ventajas y ejecuta con confianza una idea clara de juego.

Con solidez defensiva, efectividad y una identidad cada vez más marcada, Unión atraviesa su mejor pasaje de la temporada y sigue construyendo una racha que ilusiona.

Síntetis de Unión y Atenas

UNIÓN 99: Franco Balbi 15, Yeferson Guerra 10, Emiliano Basabe 4, Felipe Queiros 10, Chris Vogt 9 (FI) Martín Cabrera 12, Federico Elías 14, Daniel Hure 21, Marko Lukic 4, Facundo Chamorro 0, Ulises González 0, Agustín Ferrari 0. DT: Ariel Rearte.

ATENAS 76: Manuel Buendía 3, Lucas Arn 3, Luciano González 15, Nakye Sanders 14, Danjel Purifoy 10 (FI) Nicolás Zurschmitten 11, Ramiro Ledesma 2, Tiago Tomatis 0, Juan Oberto 16. DT: José Pisani.

Parciales: 20-16, 50-36 y 70-54

Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Alejandro Costa.

Estadio: Ángel Malvicino.