Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

De la mano de Ariel Rearte, Unión llegó a las cuatro victorias en fila en la Liga Nacional con el 99 a 76 ante Atenas en el Ángel Malvicino

Ovación

Por Ovación

17 de enero 2026 · 08:16hs
Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Prensa Unión

La noche en el Ángel Malvicino tuvo un solo dueño. Unión fue de menor a mayor, aceleró cuando el juego lo pidió y terminó construyendo una victoria amplia frente a Atenas por 99 a 76, resultado que lo mantiene en equilibrio (9-9) y confirma su mejor momento con cuatro triunfos consecutivos en la Liga Nacional.

El punto de quiebre llegó tras un primer cuarto parejo. Desde el segundo segmento, el Tatengue ajustó atrás, subió la intensidad defensiva y empezó a marcar diferencias que el conjunto cordobés nunca logró neutralizar. Atenas quedó atrapado en un ritmo que no pudo sostener y fue cediendo terreno con el correr de los minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaNacional/status/2012332747939815840&partner=&hide_thread=false

El perímetro fue un arma decisiva. Daniel Hure encendió la mecha con una actuación brillante desde larga distancia, acertando 7 de sus 10 intentos, en una noche donde el aro pareció agrandarse para los locales. En total, Unión castigó con 17 triples sobre 33 lanzamientos, un caudal ofensivo que fue desgastando al Griego posesión tras posesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaNacional/status/2012345017910620641&partner=&hide_thread=false

Más allá de los números individuales, el dato que mejor explica la victoria está en el colectivo: seis jugadores finalizaron en doble dígito de anotación, reflejo de un equipo que comparte la pelota, lee bien las ventajas y ejecuta con confianza una idea clara de juego.

Con solidez defensiva, efectividad y una identidad cada vez más marcada, Unión atraviesa su mejor pasaje de la temporada y sigue construyendo una racha que ilusiona.

Síntetis de Unión y Atenas

UNIÓN 99: Franco Balbi 15, Yeferson Guerra 10, Emiliano Basabe 4, Felipe Queiros 10, Chris Vogt 9 (FI) Martín Cabrera 12, Federico Elías 14, Daniel Hure 21, Marko Lukic 4, Facundo Chamorro 0, Ulises González 0, Agustín Ferrari 0. DT: Ariel Rearte.

ATENAS 76: Manuel Buendía 3, Lucas Arn 3, Luciano González 15, Nakye Sanders 14, Danjel Purifoy 10 (FI) Nicolás Zurschmitten 11, Ramiro Ledesma 2, Tiago Tomatis 0, Juan Oberto 16. DT: José Pisani.

Parciales: 20-16, 50-36 y 70-54

Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Alejandro Costa.

Estadio: Ángel Malvicino.

Unión Atenas Liga Nacional
Noticias relacionadas
luto en santa fe por el fallecimiento de jose luis burtovoy, el exarquero de union y colon

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

madelon pondra una nueva formacion de union para jugar contra defensor sporting

Madelón pondrá una nueva formación de Unión para jugar contra Defensor Sporting

del blanco, cauto en union: que te nombren en varios es un orgullo, pero estoy feliz aca

Del Blanco, cauto en Unión: "Que te nombren en varios es un orgullo, pero estoy feliz acá"

¿como pueden comprar los hinchas de union las entradas para el duelo con defensor sporting?

¿Cómo pueden comprar los hinchas de Unión las entradas para el duelo con Defensor Sporting?

Lo último

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Último Momento
Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Ovación
Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus