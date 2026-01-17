La medida rige a partir del 1º de febrero y alcanza a estudiantes, docentes, personal y visitantes. La prohibición incluye dispositivos electrónicos y busca garantizar ambientes saludables, además de proteger los edificios históricos de la institución.

La UNL será "Libre de Humo": desde febrero no se podrá fumar ni vapear en ningún predio de la universidad

A partir del próximo mes, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se transformará en un territorio 100% libre de tabaco. Tras una disposición sancionada por el Consejo Superior a finales de diciembre, la institución prohibirá el consumo de cigarrillos, vapeadores y cualquier dispositivo electrónico en todos sus ámbitos académicos, administrativos, deportivos y culturales.

Salud y prevención: el foco en los jóvenes

La ordenanza tiene como objetivo principal reducir la exposición involuntaria a sustancias tóxicas y agentes cancerígenos. Según explicaron desde la institución, no se trata solo de proteger a los no fumadores, sino de desalentar el inicio del hábito en la población joven.

Andrea Petean, coordinadora del Subprograma Universidad Saludable, destacó el carácter preventivo de la norma: "Las políticas de ambientes 100% libres de humo contribuyen a prevenir el inicio del consumo y promueven entornos más seguros". Asimismo, invitó a la comunidad a ver esta medida como una oportunidad para abandonar el hábito, reconociendo que la implementación será un proceso gradual.

El impacto ambiental y patrimonial

Más allá de la salud pública, la medida tiene un fuerte componente de preservación de la infraestructura. Marcelo Saba, director de Obras y Servicios de la UNL, advirtió sobre el daño silencioso que causan los residuos de tabaco:

Sistemas de desagüe: las colillas representan una de las principales causas de obstrucción en los desagües pluviales.

Edificios históricos: la acumulación de residuos afecta la conservación del patrimonio edilicio de la universidad.

Espacios verdes: debido a su baja biodegradabilidad, las colillas degradan la calidad ambiental de los parques y áreas de recreación.

Con esta decisión, la UNL se suma a las normativas nacionales de regulación del tabaco, reforzando su rol como institución comprometida con la salud integral. La prohibición será total: no se permitirán excepciones en espacios abiertos ni cerrados dentro de los predios universitarios.