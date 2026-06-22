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Unión frena la llegada de Diego Díaz a Patronato por la aparición de nuevos interesados

Cuando todo indicaba que el delantero de Unión sería refuerzo de Patronato, la aparición de varios interesados en su préstamo Unión frenó la operación

Ovación

Por Ovación

22 de junio 2026 · 18:41hs
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Unión frena la llegada de Diego Díaz a Patronato por la aparición de nuevos interesados

Prensa Unión

Cuando todo parecía encaminado para que Diego Díaz se convirtiera en refuerzo de Patronato, la operación entró en una pausa, ya que en las últimas horas surgieron otros equipos interesados que modificaron el escenario. La situación pasa principalmente por Unión, dueño de los derechos del delantero.

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Con el interés de varias instituciones de la Primera Nacional, el Tatengue comenzó a analizar distintas alternativas para una eventual cesión, algo que podría representar un ingreso económico mayor al que inicialmente se manejaba.

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Unión, expectante de una mejor oferta por Diego Díaz

En este contexto, la negociación con Patronato perdió velocidad y quedó a la espera de una definición. Lo que sí, Godoy Cruz se habría bajado en la puja. Mientras tanto, siguen llegando consultas y propuestas desde diferentes clubes de la Primera Nacional, todos atentos a la situación de un futbolista que difícilmente tenga protagonismo en Unión durante el segundo semestre.

Unión recibe más sondeos por Diego Díaz y aspira a recibir un cargo mayor por el préstamo.

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La llegada de Leonardo Madelón cambió el panorama para varios jugadores del plantel y DAD aparece entre aquellos que corren desde atrás en la consideración del entrenador. Por eso, tanto el futbolista como el club ven con buenos ojos una salida en busca de continuidad.

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Patronato sigue expectante y mantiene el acuerdo alcanzado con el jugador, aunque ahora deberá competir con otros interesados que buscan quedarse con uno de los nombres más requeridos de este mercado dentro de la Primera Nacional.

Unión Diego Díaz Patronato
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