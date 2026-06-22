Colón se queda sin equipo de comunicación con la salida de Trescomacatorce

Trescomacatorce anunció que deja de trabajar en Colón. "Nos hubiese gustado encontrar más herramientas para seguir desarrollando lo que imaginábamos"

Los problemas económicos de Colón siguen sumando capítulos y esta vez alcanzaron a un área que históricamente nunca ocupó un lugar central dentro de las prioridades dirigenciales: la comunicación . A través de un comunicado, la firma Trescomacatorce confirmó que dejará de prestar servicios.

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Esto, apenas unos meses después de haber desembarcado para hacerse cargo de la comunicación y el manejo de redes sociales durante la actual temporada. Si bien el mensaje difundido por la empresa evita referencias explícitas, deja entrever la existencia de incumplimientos económicos. La decisión no sorprendió.

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La salida de Trescomacatorce implica que Colón se queda, por el momento, sin el equipo externo que había asumido la tarea de profesionalizar la comunicación digital del club, una herramienta cada vez más importante en el fútbol moderno para vincularse con socios, hinchas, sponsors y medios.

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Lo cierto es que el episodio también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en la historia reciente sabalera: para las distintas conducciones que pasaron por la institución, la comunicación rara vez fue considerada una prioridad estratégica. Mientras otros clubes fortalecieron sus áreas de prensa y contenidos para generar identidad, cercanía e ingresos comerciales, en Colón el sector suele quedar relegado frente a otras urgencias.

El comunicado donde Trescomacatorce confirma su salida de Colón

Hay proyectos que trascienden cualquier rol profesional.

Durante este tiempo pusimos trabajo, tiempo, creatividad, esfuerzo y corazón para intentar aportar nuestro granito de arena al crecimiento de Colón desde la comunicación.

Llegamos con ideas, proyectos y la ilusión de construir algo que representara de la mejor manera la identidad del club. Lo hicimos con compromiso, responsabilidad y una dedicación que muchas veces fue mucho más allá de cualquier obligación laboral.

Nos hubiese gustado encontrar más herramientas para seguir desarrollando el trabajo que imaginábamos. Porque nunca dejamos de pensar propuestas, generar ideas y buscar nuevas maneras de aportar valor a la institución.

Hoy entendemos que es momento de cerrar esta etapa. Y aunque el cariño por Colón sigue intacto, también somos profesionales que viven de esta actividad y que necesitan que ese esfuerzo sea sostenible en el tiempo.

Nos vamos con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo, con errores y aciertos, pero siempre con honestidad, compromiso y una enorme responsabilidad por representar a una institución tan importante para miles de personas.

Gracias a cada persona que acompañó nuestro trabajo, que confió en nosotros y que valoró cada esfuerzo realizado.

Y gracias a Colón por permitirnos formar parte de este camino.

Deseamos de corazón que el club pueda alcanzar todos los objetivos que se propone y encontrar el camino que su gente merece.

Nos despedimos de la función, pero nunca del sentimiento. Porque antes que cualquier cargo, siempre fuimos y seguiremos siendo hinchas.