Encontraron con vida y con signos de hipotermia al hombre cuyo auto había sido hallado abandonado en el puente de Colastiné Sur

Se trata de un hombre de 45 años oriundo de Paraná. Fue encontrado con signos de hipotermia en una zona de islas y trasladado al Hospital Cullen tras un amplio operativo de búsqueda.

Hallazgo: Encontraron con vida al conductor del auto abandonado en el puente de Colastiné Sur.

Después de varias horas de búsqueda y de un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y equipos especializados, este lunes al mediodía fue hallado con vida B. A. R., de 45 años, el hombre que era intensamente buscado desde la noche del lunes luego del hallazgo de su auto abandonado sobre el puente de Colastiné Sur, en la Ruta Nacional 168.

El operativo se había activado tras el descubrimiento de un Volkswagen Gol Trend gris detenido sobre el viaducto, sin ocupantes y con una nota que contenía la inscripción “SOS”, situación que generó preocupación y motivó la intervención judicial.

El hombre fue localizado en una zona de islas cercana al kilómetro 9,5 del corredor vial que conecta las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Hallazgo y rescate

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que personal de la Prefectura Naval Argentina logró encontrar al hombre mediante una embarcación que participaba del rastrillaje.

Al momento del rescate se encontraba consciente, aunque presentaba un cuadro de hipotermia producto de la exposición prolongada a las bajas temperaturas.

Tras ser asistido en el lugar por profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), fue derivado en ambulancia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe para una evaluación médica más compleja y el seguimiento de su estado de salud.

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Operativo conjunto e investigación

Del procedimiento participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, personal de la Subcomisaría 6°, de la 6° Inspectoría Zonal, buzos tácticos de la Policía de Santa Fe, integrantes de Los Pumas y equipos sanitarios.

Durante el traslado sanitario se dispuso además una cápsula de seguridad integrada por fuerzas federales y provinciales para garantizar el rápido ingreso del paciente al hospital.

Con el hallazgo del hombre se dio por finalizado el protocolo de búsqueda, aunque la investigación continúa para determinar qué ocurrió entre el momento en que fue abandonado el vehículo sobre el puente y cómo terminó en la zona de islas donde finalmente fue encontrado.

Las autoridades aguardan la evolución médica del paciente y una eventual declaración que permita reconstruir las circunstancias del episodio.