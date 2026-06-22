Quedó preso un hombre acusado de abusar sexualmente de cinco niñas de su entorno familiar en San Guillermo

El juez rechazó el planteo de prescripción de la Defensa y dispuso la prisión preventiva del imputado de 61 años a pedido del fiscal Spinosa.

Prisión preventiva: Rechazaron el pedido de prescripción y un hombre de 61 años quedó detenido por abuso sexual de cinco niñas.

Un hombre de 61 años cuyas iniciales son AEM quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual de cinco niñas de su entorno familiar en la localidad de San Guillermo, departamento San Cristóbal.

La medida cautelar fue impuesta por el juez Juan Gabriel Peralta a raíz del pedido realizado por el fiscal Mauricio Gabriel Spinosa en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de San Cristóbal.

“La Defensa del imputado planteó que los ilícitos estaban prescriptos por el paso del tiempo”, informó Spinosa. “Pero el juez entendió que hubo una seguidilla de hechos que hicieron factible que no opere la prescripción pretendida”, explicó el representante del MPA.

El fiscal valoró que “el magistrado haya dispuesto la prisión preventiva del hombre investigado tal como lo solicitamos desde la Fiscalía”.

Abusos

El fiscal relató que “las cinco víctimas fueron abusadas por el imputado cuando eran muy pequeñas y transitaban su escolaridad primaria”. Aseguró que “las agresiones sexuales a una de ellas fueron cometidas en reiteradas oportunidades y durante años, hasta su adolescencia”.

Spinosa también sostuvo que “el hombre investigado concretó los abusos en diferentes domicilios en los que residía aprovechando la confianza que le dispensaban las niñas en virtud de la relación familiar que los vinculaba”. En tal sentido, remarcó que “esa circunstancia las colocaba en situación de indefensión y vulnerabilidad”.

El representante del MPA subrayó que “el imputado cometió los delitos cuando estaba a solas con las niñas, y actuó siempre con voluntad y conocimiento de la ilicitud de sus conductas”.

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Peligros procesales

Spinosa destacó que “sobre la base de las evidencias que presentamos, el juez tuvo por acreditadas –con la provisoriedad requerida en esta etapa procesal– la materialidad de los hechos que investigamos y la autoría del imputado”.

“En relación con la situación procesal del hombre investigado, el magistrado sostuvo que en virtud de la calificación legal que le endilgamos, la pena en expectativa es alta y sería de cumplimiento efectivo”, agregó el fiscal.

El funcionario del MPA dijo que “para disponer la prisión preventiva, Peralta tuvo en cuenta los riesgos procesales”. En tal sentido, manifestó que “por una parte, el juez consideró factible el riesgo de fuga y, por otra, sostuvo que la libertad del imputado podría poner en peligro la declaración de las víctimas que son mujeres vulnerables, por lo que era necesario resguardar su testimonio durante el proceso”.

Finalmente, Spinosa concluyó que “el juez consideró que las medidas alternativas a la prisión preventiva propuestas por la Defensa no alcanzaban para neutralizar los peligros procesales”.

Calificación penal

Por los ilícitos investigados en perjuicio de una de las víctimas, al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual simple reiterado, ambas calificaciones penales agravadas (por la convivencia preexistente con la víctima menor de 18 años).

A su vez, con respecto a cada una de las otras cuatro víctimas se le atribuyó la autoría de abuso sexual simple agravado (por la convivencia preexistente con la víctima menor de 18 años).