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Iván Delfino ya tiene los concentrados de Colón para recibir a Estudiantes (BA)

Colón recibirá este sábado desde las 15 a Estudiantes (BA) en el Brigadier López, por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional. Quiénes son los citados.

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 20:55hs
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Iván Delfino ya tiene los concentrados de Colón para recibir a Estudiantes (BA)

Prensa Colón

Colón afrontará este sábado un partido de enorme importancia en su pelea por sostenerse dentro de la zona de Reducido. Desde las 15, el Sabalero recibirá a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Brigadier López, por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional, con el arbitraje de Álvaro Carranza.

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El conjunto rojinegro llega a este compromiso con la necesidad de volver a sumar de a tres para fortalecer su posición en la tabla. Del otro lado estará un rival que también pelea por objetivos similares y que se encuentra apenas cuatro puntos por debajo, por lo que el encuentro adquiere un valor especial pensando en el tramo final del campeonato.

Delfino mueve el equipo y prepara cuatro cambios en Colón

Después del último partido, Iván Delfino decidió modificar la formación titular y realizará cuatro variantes. Una de ellas estará en la última línea, donde Nicolás Thaller volverá a ocupar un lugar en la zaga central.

El mediocampo también tendrá dos caras nuevas. Ignacio Antonio y Agustín Toledo aparecen como las alternativas elegidas por el entrenador para renovar la zona central y darle otra dinámica al equipo.

LEER MÁS: El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

La cuarta modificación será en el ataque. Ignacio Lago regresará al equipo titular, recuperando presencia sobre el sector izquierdo y sumándose nuevamente a una estructura ofensiva que buscará lastimar a Estudiantes desde el comienzo.

Los convocados de Colón para el duelo en el Brigadier López

Delfino definió además la nómina de futbolistas que concentrarán para el encuentro de este sábado.

Arqueros: Tomás Giménez y Tomás Paredes.

Defensores: Zahir Ibarra, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Nicolás Thaller, Emanuel Beltrán, Facundo Castet, Mauro Peinipil y Gabriel Risso Patrón.

Mediocampistas: Ignacio Antonio, Federico Lértora, Agustín Toledo, Darío Sarmiento y Conrado Ibarra.

Delanteros: Ignacio Lago, Julián Marcioni, Alan Bonansea, Jerónimo Buosi y Leandro Garate.

Con cinco fechas por delante, cada partido comienza a adquirir carácter de final para Colón. Ante Estudiantes, el Sabalero tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en el Brigadier López y dar otro paso en su objetivo de llegar al Reducido en la mejor posición posible.

Colón Delfino Estudiantes
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