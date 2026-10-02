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El minuto a minuto de Unión ante Boca en La Bombonera

Unión perdió ante Boca por 3-0, en La Bombonera, por la fecha 11 de la Zona A del Clausura. Lautaro Di Lollo (PT 22') y Leonel Flores (ST 37' y ST 46'), los goles.

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 21:31hs
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El minuto a minuto de Unión ante Boca en La Bombonera

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Prensa Unión
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El minuto a minuto de Unión ante Boca en La Bombonera

Prensa Boca
El minuto a minuto de Unión ante Boca en La Bombonera

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Luego de dos derrotas consecutivas (Talleres e Independiente), Unión estaba obligado a cortar la racha negativa y volver a sumar en su visita a Boca en la Bombonera, donde finalmente terminó perdiendo por 3-0, en el inicio de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. Lautaro Di Lollo (PT 22') y Leonel Flores (ST 37'), los goles del Xeneize.

¡Arrancó el partido en La Bombonera!

Unión ya busca dar el golpe ante el agrandado Boca en el inicio de la fecha 11 del Clausura.

PT 22' Gol de Boca, que le gana a Unión en La Bombonera

Unión salió a jugarle de igual a igual a Boca, que en la primera que tuvo conquistó el 1-0 gracias a un fenomenal cabezazo de Lautaro Di Lollo, en La Bombonera.

PT 30' La tuvo Unión con un remate de Malcorra

Tras una buena presión de Unión en ataque, llegó la habilitación para Ignacio Malcorra, quien sacó un zurdazo que murió en las manos de Leandro Brey. Sigue perdiendo el Tate 1-0 en La Bombonera ante Boca.

¡Final del primer tiempo en La Bombonera!

Unión está perdiendo frente a un muy superior Boca por 1-0, con el tanto de Lautaro Di Lollo, en el arranque de la fecha 11 de la Zona A del Clausura.

¡Comenzó el complemento en La Bombonera!

Unión ya busca cambiar la cara tras un pálido primer tiempo, donde fue ampliamente superado desde lo futbolístico por Boca, que solo gana por 1-0 con el cabezazo de Lautaro Di Lollo.

ST 7' Se salvó Unión tras un remate de Velasco

Boca es muy superior a un desbordado Unión en La Bombonera. La tuvo Alan Velasco para anotar el segundo con un remate cruzado que se fue apenas afuera.

ST 37' Gol de Boca, que le gana a Unión por 2-0

Apareció Leonel Flores, quien con una estupenda definición pone el 2-0 ante Unión en La Bombonera. Una sombra el equipo de Leo Madelón.

ST 46' | Gol de Boca

Leonel Flores pone el 3-0 ante Unión en el 15 de Abril.

¡Final del partido en La Bombonera!

Durísima derrota de Unión, que cayó por 3-0 ante un afiladísimo Boca. Lautaro Di Lollo y un doblete de Leonel Flores, los goles del Xeneize. El Tatengue sufrió su tercera caída en fila y estiró su crisis futbolística .

Formaciones de Boca y Unión

Boca: 12-Leandro Brey, 17-Leandro Lozano, 2-Lautaro Di Lollo, 42-Facundo Herrera y 3 Lautaro Blanco; 25-Santiago Ascacibar, 5-Leandro Paredes (C), 18-Milton Delgado y 20 Alan Velasco; 16-Miguel Merentiel y 22-Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión: 21-Matías Mansilla, 15-Juan de Dios Pintado, 4-Matías Rocha, 26-Juan Ludueña y 18 Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 10-Ignacio Malcorra y 22-Brahian Cuello; 11-Mauro Luna Diale y 25-Cristian Tarragona (C). DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Sebastián Bresba.

Unión Boca La Bombonera
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