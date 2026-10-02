Luego de dos derrotas consecutivas (Talleres e Independiente), Unión estaba obligado a cortar la racha negativa y volver a sumar en su visita a Boca en la Bombonera, donde finalmente terminó perdiendo por 3-0, en el inicio de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. Lautaro Di Lollo (PT 22') y Leonel Flores (ST 37'), los goles del Xeneize.
El minuto a minuto de Unión ante Boca en La Bombonera
Unión perdió ante Boca por 3-0, en La Bombonera, por la fecha 11 de la Zona A del Clausura. Lautaro Di Lollo (PT 22') y Leonel Flores (ST 37' y ST 46'), los goles.
Por Ovación
Formaciones de Boca y Unión
Boca: 12-Leandro Brey, 17-Leandro Lozano, 2-Lautaro Di Lollo, 42-Facundo Herrera y 3 Lautaro Blanco; 25-Santiago Ascacibar, 5-Leandro Paredes (C), 18-Milton Delgado y 20 Alan Velasco; 16-Miguel Merentiel y 22-Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Unión: 21-Matías Mansilla, 15-Juan de Dios Pintado, 4-Matías Rocha, 26-Juan Ludueña y 18 Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 10-Ignacio Malcorra y 22-Brahian Cuello; 11-Mauro Luna Diale y 25-Cristian Tarragona (C). DT: Leonardo Madelón.
Estadio: Alberto J. Armando.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Sebastián Bresba.