El minuto a minuto de Unión ante Boca en La Bombonera

Unión perdió ante Boca por 3-0, en La Bombonera, por la fecha 11 de la Zona A del Clausura. Lautaro Di Lollo (PT 22') y Leonel Flores (ST 37' y ST 46'), los goles.

Luego de dos derrotas consecutivas (Talleres e Independiente), Unión estaba obligado a cortar la racha negativa y volver a sumar en su visita a Boca en la Bombonera, donde finalmente terminó perdiendo por 3-0, en el inicio de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. Lautaro Di Lollo (PT 22') y Leonel Flores (ST 37'), los goles del Xeneize.