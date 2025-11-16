Uno Santa Fe | Ovación | Madryn

Madryn le ganó a Morón y jugará ante Estudiantes (RC) la final del Reducido

Deportivo Madryn le ganó por 1-0 como local a Morón, y por la ventaja deportiva se metió en la final del Reducido, donde chocará ante Estudiantes (RC).

16 de noviembre 2025 · 19:29hs
El sur volvió a vibrar con una noche inolvidable. Deportivo Madryn derrotó 1-0 a Deportivo Morón en el estadio Abel Sastre y se metió en la gran final del Reducido de la Primera Nacional, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El único gol del partido llegó a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Santiago Postel apareció con un cabezazo certero tras un centro preciso desde la izquierda. Ese tanto terminó siendo determinante en un encuentro cargado de tensión, fricción y polémicas arbitrales que elevaron al máximo el clima dentro y fuera del campo.

Morón se quedó con las ganas ante Madryn

Morón sufrió un golpe determinante apenas iniciado el complemento: Joaquín Livera vio la tarjeta roja directa por un codazo tremendo que dejó a su equipo con diez hombres durante casi toda la segunda mitad. A partir de allí, el Gallito intentó igualar con más empuje que ideas, pero el local supo sostener la ventaja con orden defensivo y un gran trabajo colectivo.

El pitazo final desató la alegría de los hinchas aurinegros… pero también el caos. Jugadores de ambos equipos terminaron envueltos en una batalla campal que obligó a la intervención policial para frenar los incidentes y evitar que la situación pasara a mayores.

Con el triunfo, Deportivo Madryn quedó a un solo paso de conquistar su sueño más grande: llegar por primera vez en su historia a la Primera División. El próximo desafío será Estudiantes de Río Cuarto, en una definición que promete ser igual de electrizante. El sur y el país ya empiezan a palpitar una final que puede marcar un antes y un después para el club chubutense.

