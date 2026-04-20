Colón arranca una semana clave, con bajas y dudas antes de recibir a Godoy Cruz

Colón pone primera en una semana decisiva: pierde a Matías Muñoz por expulsión, arrastra varias lesiones y sigue de cerca la evolución de Ignacio Lago.

Colón dejó atrás la dura derrota ante Deportivo Morón y ya se enfoca en un nuevo desafío determinante en la Primera Nacional. El equipo de Ezequiel Medrán inició la semana de trabajos con la mira puesta en el choque frente a Godoy Cruz, que se jugará el domingo a las 19 en el Brigadier López, en un duelo directo por la parte alta de la tabla.

El panorama no es el ideal para el entrenador sabalero. La expulsión de Matías Muñoz ante Morón lo deja automáticamente afuera del próximo compromiso, sumándose a una lista de ausencias que ya venía cargada.

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Siguen al margen Leandro Allende, Mauro Peinipil y Julián Marcioni, todos con diferentes lesiones que los marginaron en las últimas fechas. A este contexto se suma la incertidumbre por Ignacio Lago, quien debió salir reemplazado en el último partido tras recibir un golpe. Aunque no hubo parte médico oficial, el propio Medrán encendió las alarmas en conferencia de prensa.

Budiño vuelve, pero no está garantizado

Una de las novedades de la semana pasa por Gabriel Budiño, quien volverá a entrenarse junto al grupo luego del fuerte golpe en la zona renal que lo dejó afuera ante Racing de Córdoba y Morón.

Matías Budiño

Sin embargo, su presencia ante Godoy Cruz aparece como poco probable. En caso de llegar, podría meterse en el equipo en lugar de Tomás Paredes, aunque todo dependerá de su evolución física.

Las variantes que analiza Medrán

El armado del equipo presenta varios interrogantes. En defensa, si Leandro Allende logra recuperarse, tendría chances de regresar al once titular. En ese caso, Conrado Ibarra podría adelantarse al mediocampo y ocupar el lugar que deja vacante Muñoz.

Si Allende no llega, las alternativas para ese sector pasan por Matías Godoy o Agustín Toledo, quienes pelean por un lugar en la mitad de la cancha.

En ofensiva, ante la escasez de variantes, Lucas Cano seguiría entre los titulares, aunque no se descarta que Darío Sarmiento pueda meterse en la consideración para darle frescura al ataque.

Un duelo directo en el Brigadier para Colón

Colón sabe que no hay margen para relajarse. Recibirá a Godoy Cruz, que se encuentra a solo tres puntos, en un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo en la competencia.

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La semana recién comienza, pero el desafío ya está planteado: reponerse del golpe en Morón, rearmar el equipo con lo que hay y dar una respuesta en casa para no perder terreno en la pelea.