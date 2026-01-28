Madryn, primer rival de Colón, se prepara con amistoso en Buenos Aires

Deportivo Madryn, que en la primera fecha visitará a Colón, se prepara a puro amistosos en Buenos Aires. Cómo le fue al equipo sureño en sus ensayos.

El próximo sábado 14 de febrero, Deportivo Madryn visitará el estadio Brigadier López para enfrentar a Colón , en el debut de ambos equipos en el Torneo de la Primera Nacional. El conjunto aurinegro llega con ritmo de competencia tras una serie de amistosos en Buenos Aires y con varias incorporaciones que le dan jerarquía al plantel.

El equipo dirigido por Cristian Díaz realizó dos partidos preparatorios durante su estadía en Buenos Aires. Por la mañana, Madryn derrotó 2-0 a la reserva de Argentinos Juniors , con un doblete del delantero Luis Silba , mientras que por la tarde igualó sin goles frente a Argentino de Quilmes , de la Primera B Metropolitana.

En el primer amistoso, los titulares fueron: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Federico Recalde, Julián Cosi, Facundo Ospitaleche; Mauricio Cuero, Nicolás Barrientos y Luis Silba. Además, sumaron minutos Ezequiel Montagna, Pio Bonacci, Franco Godoy Milessi e Yvo Calleros.

Madryn.jpg Deportivo Madryn se prepara para el debut ante Colón a puro partidos amistosos en Buenos Aires.

Por la tarde, frente a Argentino de Quilmes, la formación fue: Matías Montero; Thiago Yosse, Álvaro Dionisio, Alejandro Gutiérrez Arango, Rodrigo Ayala; Ezequiel Montagna, Yvo Calleros, Adriano Martínez, Estanislao Jara; Elías Ayala y Pío Bonacci, con ingresos posteriores de Godoy Milessi, Juan Peinipil, Bryan Cabral y Eduardo Sepúlveda.

Rodaje y refuerzos

Durante estos entrenamientos y amistosos, Madryn trabajó en la distribución de minutos para darle ritmo a todo el plantel, mientras que se incorporó un refuerzo de peso: Yamil García, extremo y hijo del histórico “Turco” García, que se sumó al grupo en Buenos Aires. En total, viajaron 34 jugadores a la capital para completar la pretemporada.

Objetivos de cara al debut

Cristian Díaz pretende que su equipo llegue al duelo frente a Colón con ritmo, cohesión y solidez defensiva, tras los primeros ensayos y partidos amistosos. La victoria frente a la reserva de Argentinos y el empate con Argentino de Quilmes muestran que el Aurinegro puede combinar eficacia ofensiva con orden táctico.

El partido del sábado 14 de febrero, en el Brigadier López, será la primera prueba oficial de Deportivo Madryn en la temporada, en un choque que servirá para medir su puesta a punto ante un rival de la máxima categoría argentina y que marca el inicio de su camino en la Primera Nacional.