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Aprehendieron a un hombre que intentó amenazar por segunda vez a su exmujer dentro de una comisaría

aUn hombre fue aprehendido dentro de la Comisaría 10ª luego de amenazar por segunda vez a su expareja, pese a tener una medida de restricción de acercamiento. La Policía le secuestró una cuchilla de hoja ancha.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de marzo 2026 · 09:44hs
El hombre detenido tras las amenazas a su expareja

gentileza

El hombre detenido tras las amenazas a su expareja

Este viernes, antes de la medianoche, una mujer llamó a los operadores de la central de emergencias 911 y pidió la urgente presencia policial en su vivienda ubicada en pasaje Pérez de Denis al 7100, en barrio San José, ya que el hombre que es su expareja, y sobre quien pesa una medida de restricción de acercamiento, se encontraba en la vereda de su casa.

Según relató, el hombre la amenazó verbalmente y en su mano derecha llevaba una cuchilla de hoja ancha. Cuando los policías llegaron al lugar, el autor de las amenazas ya se había retirado.

cuchillo secuestro
El elemento secuestrado al detenido

El elemento secuestrado al detenido

Posteriormente, la mujer se dirigió a una dependencia policial para radicar la denuncia, pero el hombre se presentó en la comisaría, donde finalmente fue aprehendido por los uniformados, quienes además secuestraron la cuchilla de hoja ancha que llevaba consigo.

Aprehendido

Luego de que la Policía se retirara de su casa, la mujer esperó unos minutos, salió de su vivienda y fue a realizar la denuncia en la Comisaría 10ª. Mientras estaba en la dependencia policial denunciando a su expareja, el hombre volvió a presentarse en el lugar, por lo que los agentes procedieron a su aprehensión.

La mujer dejó formalizada y firmada su denuncia en sede policial.

Delito imputado

La novedad sobre el procedimiento de aprehensión y el secuestro del arma blanca fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el hombre permanezca privado de su libertad, que sea debidamente identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de amenazas calificadas agravadas en contexto de violencia de género.

• LEER MÁS: Cabaña Leiva: cayó preso "Baboso", un criminal de 21 años con pedido de captura por tentativa de homicidio

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