Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

A Colón le habrían ofrecido a Marcelo Meli, y entre el DT Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto analizan su contratación.

Ante la salida de Nicolás Talpone, quien continuará su carrera en Estudiantes de Río Cuarto, en Colón se abrió una necesidad clara en la mitad de la cancha. Por eso, la dirigencia y el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán comenzaron a evaluar alternativas para sumar un volante mixto, y en ese radar aparece un nombre con pasado sabalero: Marcelo Meli.

El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores rojinegras, es seguido de cerca como una opción que podría aportar experiencia, dinámica y recorrido en una zona clave del equipo. La información fue brindada por el periodista Brian Borra en X (@BrianWB10).

Un viejo conocido que encaja en la idea de Medrán

La búsqueda no es casual. Medrán pretende un futbolista capaz de equilibrar, recuperar y también soltarse en ataque, características que Meli supo mostrar tanto en sus inicios como en buena parte de su trayectoria.

meli.jpg Marcelo Meli fue ofrecido a Colón y se analiza su incorporación ante la búsqueda de un volante de esas características.

El santafesino debutó en Primera con la camiseta de Colón en 2012, y rápidamente se ganó un lugar por su despliegue físico y su intensidad para presionar. En total disputó 33 partidos y marcó un gol antes de ser transferido a Boca, donde también tuvo momentos destacados.

Su perfil encaja con la idea de reforzar un mediocampo que perdió una pieza de rotación importante con Talpone y que necesita variantes para sostener el ritmo en un torneo exigente.

Una carrera con recorrido internacional

Tras su salida del Sabalero, Meli construyó una extensa carrera que incluyó pasos por Boca Juniors, Sporting de Lisboa, Racing, Belgrano, Central Córdoba, Hapoel Beer Sheva (Israel), Liverpool de Uruguay, Emelec (Ecuador) y más recientemente Independiente Santa Fe de Colombia.

En las últimas temporadas mantuvo continuidad en el exterior, sumando minutos tanto en torneos locales como en copas internacionales, lo que le permitió sostener rodaje competitivo. Su experiencia en distintos contextos y ligas es otro punto que seduce en el análisis.

Lo que puede aportar hoy

A sus 33 años, Meli no es el juvenil explosivo de sus primeros tiempos, pero sí un mediocampista con lectura de juego, oficio y capacidad para cumplir funciones tácticas específicas. Puede desempeñarse como interno, volante central con salida o incluso en un doble cinco con libertad para llegar al área.

En un Colón que busca orden, equilibrio y mayor consistencia en la mitad de la cancha, su nombre aparece como una alternativa que combina sentido de pertenencia y experiencia.

Por ahora, en etapa de evaluación

Desde el club no hubo confirmaciones oficiales, pero el interés existe y su situación contractual será clave para saber si la posibilidad puede avanzar. Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue delineando el plantel con la intención de no perder peso en la zona media tras la partida de Talpone.

El mercado todavía ofrece oportunidades y en Santa Fe miran hacia alguien que ya conoce la casa. El regreso de Meli, por ahora, es una posibilidad que empieza a tomar forma.