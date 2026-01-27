Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Cuatro juveniles de Colón firmaron sus primeros contratos, con lo cual se convirtieron en profesionales. De quiénes se trata y de qué juegan.

27 de enero 2026 · 15:14hs
Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Colón sigue apostando fuerte por su cantera. Cuatro futbolistas surgidos de las inferiores pusieron la firma y dieron el salto al profesionalismo, un paso clave tanto para sus carreras como para el proyecto deportivo de la institución.

LEER MÁS: Bonansea, con la idea fija en Colón: "Quiero que el hincha se sienta identificado conmigo"

Se trata de Gian Piaggio, Laureano Páez, Máximo Johnston y Abel Galbán, todos categoría 2005, que vienen teniendo rodaje sostenido en la Reserva sabalera y ahora quedaron vinculados formalmente al plantel profesional, según informó el periodista Braian Borra en X (@BrianWB10).

Gian Piaggio, seguridad bajo los tres palos

El arquero santafesino Gian Gabriel Piaggio (30 de marzo de 2005) fue uno de los que selló su vínculo. Con 1,83 metros de altura, se afianzó como titular en la Reserva durante 2025, donde sumó 11 partidos y 990 minutos en la Copa Proyección Clausura.

Gian Piaggio

De buenos reflejos y presencia en el área, el club lo considera uno de los proyectos más firmes en el arco a mediano plazo.

Laureano Páez, desequilibrio por las bandas

El extremo Laureano Páez, nacido en 2005 y formado íntegramente en Colón, es otro de los nombres que ilusiona. Se destaca por su habilidad en el uno contra uno, cambio de ritmo y capacidad para romper defensas cerradas.

Durante la última temporada en Reserva disputó 14 partidos y convirtió 2 goles, mostrando además versatilidad para jugar por ambos costados del ataque. En inferiores fue goleador en varias categorías, un dato que potencia su proyección.

Máximo Johnston, equilibrio y dinámica

El volante mixto Máximo Johnston (7 de abril de 2005, Paraná) también selló su primer contrato. Es un mediocampista de perfil combativo pero con buen trato de pelota, capaz de cumplir funciones tanto defensivas como ofensivas.

Máximo Johnston firmará su contrato profesional en Colón.jpg
M&aacute;ximo Johnston, con la camiseta de Col&oacute;n y la cinta de capit&aacute;n, en un partido como local en el Brigadier L&oacute;pez.

Máximo Johnston, con la camiseta de Colón y la cinta de capitán, en un partido como local en el Brigadier López.

En 2025 acumuló 16 presencias, con 1 gol y 2 asistencias, sumando más de 1.100 minutos en la Reserva. Su crecimiento en el último año lo puso en el radar del cuerpo técnico profesional.

Abel Galbán, proyección por derecha

El cuarto juvenil es Abel Alejandro Galbán (25 de mayo de 2005), volante interior derecho. Con buena lectura de juego y despliegue, fue una pieza habitual en la estructura del equipo de Reserva.

LEER MÁS: Lucas Cano: "La B Nacional es muy difícil, Colón no tiene que estar ahí"

En la última competencia registró 10 partidos y 557 minutos, participando activamente en el circuito de juego por el sector derecho del mediocampo.

Abel Galbán

En medio de un proceso de renovación, Colón refuerza un mensaje claro: el futuro también se construye desde abajo. Con estos contratos, el club no solo protege a sus talentos, sino que también les abre la puerta a pelear un lugar en el plantel profesional.

El semillero sabalero vuelve a ser protagonista. Y en Santa Fe, eso siempre es una buena noticia.

Colón contrato Gian Piaggio
