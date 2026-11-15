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Colón ruge en el Brigadier López: una fortaleza que alimenta el sueño del ascenso

Colón superó a Midland y se metió en la siguiente instancia del Reducido potenciado por el empuje de su gente. Una efectividad cada vez más alta en casa

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 10:36hs
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Colón ruge en el Brigadier López: una fortaleza que alimenta el sueño del ascenso

UNO Santa Fe | José Busiemi

Hay lugares donde Colón encuentra algo más que resultados y el Brigadier López volvió a convertirse en ese escenario donde se hace fuerte, encuentra respuestas y sostiene buena parte de su ilusión. Con el ajustado 1-0 frente a Midland, hizo los deberes, avanzó en el Reducido y extendió a ocho partidos su racha sin derrotas.

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El objetivo sigue en pie y la fortaleza de su casa vuelve a ser un argumento de peso. No necesitó una goleada ni una actuación arrolladora. Esta vez alcanzó con golpear en el momento justo, sostener la ventaja y defender una victoria que tenía un valor enorme. Porque en una instancia donde cada partido puede marcar el destino de una temporada, Colón entendió que había que ganar y lo consiguió. El premio fue la clasificación a la siguiente fase y la posibilidad de seguir alimentando el sueño del ascenso.

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Colón, cada vez más fuerte en casa

Pero lo sucedido ante Midland también volvió a poner sobre la mesa un dato que explica buena parte de la campaña rojinegra: su rendimiento como local. En 19 presentaciones en el Brigadier López, el Sabalero consiguió 12 triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas. Cosechó 41 de los 57 puntos que disputó, lo que representa una efectividad del 71,93%.

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Colón volvió a dejar en claro que en casa manda.

Los números también reflejan su capacidad para imponerse en casa. Durante esos encuentros convirtió 30 goles y recibió apenas 10, una diferencia que evidencia tanto su poder ofensivo como la solidez que consiguió construir ante su gente.

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A ese rendimiento se sumó un ingrediente que no pasó inadvertido. La promoción especial impulsada en la previa permitió que el Brigadier presentara un marco imponente, con las tribunas repletas y un acompañamiento que volvió a marcar la diferencia. El empuje de la gente fue otro plus para un equipo que sabe que jugar en casa representa mucho más que una ventaja deportiva.

Colón Brigadier López Midland
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