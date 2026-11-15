Hay lugares donde Colón encuentra algo más que resultados y el Brigadier López volvió a convertirse en ese escenario donde se hace fuerte, encuentra respuestas y sostiene buena parte de su ilusión. Con el ajustado 1-0 frente a Midland, hizo los deberes, avanzó en el Reducido y extendió a ocho partidos su racha sin derrotas.
Colón ruge en el Brigadier López: una fortaleza que alimenta el sueño del ascenso
Colón superó a Midland y se metió en la siguiente instancia del Reducido potenciado por el empuje de su gente. Una efectividad cada vez más alta en casa
Por Ovación
El objetivo sigue en pie y la fortaleza de su casa vuelve a ser un argumento de peso. No necesitó una goleada ni una actuación arrolladora. Esta vez alcanzó con golpear en el momento justo, sostener la ventaja y defender una victoria que tenía un valor enorme. Porque en una instancia donde cada partido puede marcar el destino de una temporada, Colón entendió que había que ganar y lo consiguió. El premio fue la clasificación a la siguiente fase y la posibilidad de seguir alimentando el sueño del ascenso.
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Colón, cada vez más fuerte en casa
Pero lo sucedido ante Midland también volvió a poner sobre la mesa un dato que explica buena parte de la campaña rojinegra: su rendimiento como local. En 19 presentaciones en el Brigadier López, el Sabalero consiguió 12 triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas. Cosechó 41 de los 57 puntos que disputó, lo que representa una efectividad del 71,93%.
Los números también reflejan su capacidad para imponerse en casa. Durante esos encuentros convirtió 30 goles y recibió apenas 10, una diferencia que evidencia tanto su poder ofensivo como la solidez que consiguió construir ante su gente.
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A ese rendimiento se sumó un ingrediente que no pasó inadvertido. La promoción especial impulsada en la previa permitió que el Brigadier presentara un marco imponente, con las tribunas repletas y un acompañamiento que volvió a marcar la diferencia. El empuje de la gente fue otro plus para un equipo que sabe que jugar en casa representa mucho más que una ventaja deportiva.