Manchester City fue hallado culpable y ahora espera por una posible sanción de la Premier

El club fue hallado responsable de la mayoría de los cargos presentados por la Premier League y quedó expuesto por millonarias irregularidades.

Una comisión independiente concluyó que el Manchester City incurrió en graves irregularidades financieras durante el período investigado por la Premier League. El fallo determinó que el club infló ingresos por 855,2 millones de libras y ocultó gastos por 66,2 millones, mientras que también incumplió sus obligaciones de cooperación y las normas del Fair Play Financiero, de acuerdo con la resolución.

Millones bajo la lupa

La investigación determinó que el Manchester City fue responsable de casi la totalidad de los más de 100 cargos presentados por la Premier League por hechos ocurridos entre 2009 y 2018.

De acuerdo con el fallo, el club habría incrementado artificialmente sus ingresos en 855,2 millones de libras y, al mismo tiempo, habría ocultado gastos por 66,2 millones. En conjunto, las irregularidades señaladas por la comisión representan una cifra de 921,4 millones de libras.

La resolución también sostuvo que la dirigencia del club actuó con el objetivo de evitar las restricciones establecidas por las normas del Fair Play Financiero. Además, la comisión consideró que Manchester City incumplió de manera grave sus obligaciones de cooperación y buena fe durante el proceso.

El origen de los patrocinios

Uno de los puntos centrales del fallo estuvo relacionado con los ingresos provenientes de acuerdos comerciales con compañías de Abu Dabi, entre ellas Etihad y Etisalat.

Según la documentación analizada, el Manchester City declaró oficialmente 949,9 millones de libras correspondientes a esos patrocinios. Sin embargo, la comisión concluyó que solamente 119,3 millones fueron aportados directamente por las empresas que figuraban como patrocinadoras.

Los restantes 830,7 millones de libras habrían sido aportados de manera encubierta por Abu Dhabi United Group (ADUG), el grupo propietario del club vinculado al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, destacó la importancia de la resolución y la calificó como la decisión “más significativa en la historia” de la competición.

El fallo no implica todavía una sanción definitiva para el Manchester City. El castigo será determinado en una instancia posterior, mientras el club analiza los pasos que seguirá para apelar la resolución.

El City apelará el fallo y espera la sanción

La declaración de culpabilidad no implica todavía una sanción definitiva. El castigo será establecido durante un proceso disciplinario posterior. Entre las medidas que podrían analizarse aparecen una quita importante de puntos, la expulsión del campeonato, la pérdida de títulos y eventuales indemnizaciones a otros clubes, aunque ninguna de estas sanciones fue confirmada.

Tras conocerse la resolución, el Manchester City expresó su “decepción y sorpresa” mediante un comunicado y volvió a sostener su inocencia. Desde la institución aseguraron que cuentan con elementos para defender su postura y que presentarán pruebas durante el proceso de apelación.

El CEO del club, Ferran Soriano, también se comunicó con los trabajadores de la institución para ratificar la validez de los acuerdos de patrocinio y comunicar que el Manchester City recurrirá la decisión.

El club tiene tiempo hasta el viernes 2 de octubre para presentar su apelación ante una nueva comisión integrada por tres miembros. El procedimiento tendrá una duración máxima de cinco días, mientras que la resolución definitiva podría conocerse dentro de un plazo de hasta 12 semanas.