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Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

El legislador tenía 74 años y fue hallado sin vida este martes en su casa. Había estado internado recientemente por una afección cardíaca y participó de la última sesión del Senado

29 de septiembre 2026 · 17:18hs
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Falleció Juan Carlos Pagotto. El senador de La Libertad Avanza por La Rioja murió a los 74 años en su domicilio.

Falleció Juan Carlos Pagotto. El senador de La Libertad Avanza por La Rioja murió a los 74 años en su domicilio.

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes a los 74 años. El legislador fue encontrado sin vida durante las primeras horas de la mañana de este martes en su domicilio de la capital riojana.

Las autoridades judiciales y policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte. Pagotto había estado internado recientemente por una afección cardíaca.

Pagotto había llegado al Senado en diciembre de 2023 como representante de La Rioja por La Libertad Avanza. Abogado y con una extensa trayectoria en la política y la actividad judicial de su provincia, durante su paso por la Cámara alta ocupó lugares relevantes en el tratamiento de temas vinculados con la Justicia.

Actualmente era presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. El propio Senado lo registra como titular de esa comisión, que aborda asuntos vinculados con la organización y funcionamiento del Poder Judicial, el Código Penal y otras cuestiones de materia penal.

También presidía la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que interviene en el análisis parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

Había participado de la última sesión

La muerte de Pagotto se produjo pocos días después de su participación en la actividad del Senado. El 24 de septiembre había estado en el recinto durante el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y había pedido avanzar con el proyecto para luego evaluar su funcionamiento.

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Según la información difundida por Infobae, su presencia había sorprendido debido a que semanas antes había estado internado en La Rioja por problemas de salud.

El senador suplente de Pagotto es Alejandro Cruz Antúnez, abogado, según informó el mismo medio.

Una trayectoria ligada a la Justicia

Pagotto había iniciado su carrera política en 1993, cuando fue elegido diputado provincial por el departamento Chilecito, cargo que ejerció hasta 1997. Recién volvió a ocupar un cargo electivo en 2023, cuando asumió como senador nacional.

Antes de su llegada al Congreso, tuvo una extensa trayectoria como abogado en La Rioja y participó en casos judiciales de alto impacto. Entre ellos, intervino como defensor de acusados en causas por delitos de lesa humanidad.

Formó parte de la defensa del excomisario Domingo Vera, condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, en el denominado Caso Estrella. También fue defensor del exjuez federal riojano Roberto Catalán y de Roberto Ganem en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad.

En el Senado, su perfil estuvo especialmente vinculado con los asuntos judiciales. En abril de 2025 fue designado presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada durante la mañana a dirigentes y autoridades de La Libertad Avanza y generó repercusiones tanto en La Rioja como en el ámbito político nacional.

La despedida de Karina Milei

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, compartió un mensaje en sus redes sociales dedicado al senador fallecido, con quien tenía cercanía.

"Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento", escribió la hermana del presidente.

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