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Se pone en marcha la fecha siete del Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina

Sanjustino enfrentará a La Salle y La Perla recibirá a Ciclón Racing este miércoles. El viernes, Newell’s y Colón cerrarán la jornada en barrio Roma.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 18:06hs
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Se pone en marcha la fecha siete del Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina

La séptima fecha del Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina comenzará este miércoles con dos partidos desde las 21. Sanjustino recibirá a La Salle Jobson, mientras que La Perla del Oeste será local de Ciclón Racing. La jornada tendrá su continuidad el viernes, cuando Newell’s Old Boys se mida con Colón en barrio Roma, desde las 21.

LEER MÁS: Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

TORNEO CLAUSURA LAUTARO FAGIOLI

PRIMERA A – RESERVA A

Fecha 7

Miércoles 30 de septiembre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

SANJUSTINO – LA SALLE JOBSON

Árbitro: Miguel Mesquida

Asistente 1: Isaías Franco

Asistente 2: Rodrigo Ramírez

4to/Reserva: Bruno Levatti

LA PERLA DEL OESTE – CICLÓN RACING

Árbitro: Joaquín Urbani

Asistente 1: Luciano Vergara

Asistente 2: Eduardo Vergara

4to/Reserva: Tomás Enriquez

Viernes 2 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

NEWELL’S OLD BOYS – COLÓN

Árbitro: Ángel Cristoforato

Asistente 1: Roberto Monje

Asistente 2: Adrián Abad

4to/Reserva: Abel Ojeda

Lautaro Fagioli Liga Santafesina San Justo La Perla
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