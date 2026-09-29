La séptima fecha del Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina comenzará este miércoles con dos partidos desde las 21. Sanjustino recibirá a La Salle Jobson, mientras que La Perla del Oeste será local de Ciclón Racing. La jornada tendrá su continuidad el viernes, cuando Newell’s Old Boys se mida con Colón en barrio Roma, desde las 21.
Se pone en marcha la fecha siete del Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina
Sanjustino enfrentará a La Salle y La Perla recibirá a Ciclón Racing este miércoles. El viernes, Newell’s y Colón cerrarán la jornada en barrio Roma.
Por Ovación
29 de septiembre 2026 · 18:06hs
TORNEO CLAUSURA LAUTARO FAGIOLI
PRIMERA A – RESERVA A
Fecha 7
Miércoles 30 de septiembre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
SANJUSTINO – LA SALLE JOBSON
Árbitro: Miguel Mesquida
Asistente 1: Isaías Franco
Asistente 2: Rodrigo Ramírez
4to/Reserva: Bruno Levatti
LA PERLA DEL OESTE – CICLÓN RACING
Árbitro: Joaquín Urbani
Asistente 1: Luciano Vergara
Asistente 2: Eduardo Vergara
4to/Reserva: Tomás Enriquez
Viernes 2 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
NEWELL’S OLD BOYS – COLÓN
Árbitro: Ángel Cristoforato
Asistente 1: Roberto Monje
Asistente 2: Adrián Abad
4to/Reserva: Abel Ojeda