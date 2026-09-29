Unión ante el desafío de la Bombonera: Madelón define el equipo y busca respuestas

El Tatengue llega tras dos derrotas consecutivas y con dudas en el mediocampo. Madelón analiza variantes para enfrentar al equipo de mejor racha.

Leonardo Madelón define el equipo de Unión para visitar a Boca este viernes en la Bombonera.

Unión ultima detalles para visitar este viernes a Boca en la Bombonera, en un partido que exigirá máxima concentración. El equipo de Leonardo Madelón llega después de dos derrotas consecutivas y acumula 17 partidos recibiendo goles. Enfrente estará el Xeneize, que atraviesa una racha de 15 encuentros sin perder y buscará extender su buen momento.

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La defensa, con una base definida

Con los futbolistas disponibles, Madelón comenzó a analizar cuál será la mejor estrategia para enfrentar a Boca. En principio, todo indica que mantendrá una línea defensiva de cuatro jugadores.

Mansilla continuará como arquero, mientras que la defensa podría estar integrada nuevamente por Pintado, Rocha, Ludueña y Ayala. El entrenador buscará darle continuidad a una estructura que le permita afrontar un partido que tendrá una exigencia especial por el nivel del rival.

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Uno de los principales aspectos que deberá corregir Unión será su funcionamiento defensivo. El Tatengue lleva 17 partidos consecutivos recibiendo goles, una estadística que preocupa al cuerpo técnico antes de visitar a uno de los equipos que atraviesa el mejor presente del fútbol argentino.

Las dudas están en el mediocampo

El sector donde aparecen mayores interrogantes es el mediocampo. Madelón cuenta con distintas alternativas y deberá decidir quiénes serán los encargados de acompañar a Menossi.

Una de las posibilidades es que Mosqueira vuelva a ocupar ese lugar, aunque también existe la chance de que Giaccone regrese al equipo. Otra incógnita pasa por Malcorra, quien fue suplente en el último encuentro y podría recuperar protagonismo por su experiencia.

El entrenador también analiza otras variantes, entre ellas la posibilidad de darle minutos a Luna Diale para sumar una alternativa diferente en ataque.

La principal decisión será determinar si Unión mantiene su habitual esquema 4-4-2 o si Madelón apuesta por incorporar un mediocampista más para intentar equilibrar el partido y disputar la posesión ante Boca.

El Tatengue tendrá por delante un desafío importante en la Bombonera. Deberá recuperar la confianza después de dos derrotas consecutivas y, principalmente, encontrar respuestas defensivas para cortar una racha que ya se extiende por 17 partidos.