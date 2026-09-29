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Tras la era Messi, Cuti Romero toma la cinta y liderará a la nueva Selección Argentina

El defensor será el encargado de llevar la cinta tras las salidas de Messi y Otamendi. Martínez y Álvarez serán las alternativas para el puesto.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 17:36hs
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Tras la era Messi, Cuti Romero toma la cinta y liderará a la nueva Selección Argentina

El entrenador Lionel Scaloni confirmó que Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina luego de las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. Emiliano Martínez ocupará el segundo lugar en la línea de sucesión, mientras que Julián Álvarez será la tercera alternativa. Además, Scaloni habló sobre la camiseta 10 y las enseñanzas que dejó el último Mundial.

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Romero asumirá la capitanía

Scaloni confirmó durante la conferencia de prensa que Cristian “Cuti” Romero será quien lleve la cinta de capitán de la Selección Argentina en esta nueva etapa. El defensor ya ocupaba un lugar destacado dentro de la estructura del seleccionado y, según explicó el entrenador, era el principal candidato.

Una nueva etapa para la Selección

Con Romero como nuevo capitán, la Selección Argentina comienza una etapa diferente después de varios años marcada por el liderazgo de Messi y Otamendi. El defensor tendrá ahora la responsabilidad de portar la cinta dentro de un plantel que también cuenta con referentes como Emiliano Martínez y Julián Álvarez.

Mientras tanto, la camiseta número 10 continuará reservada para Messi durante los próximos compromisos. La decisión sobre quién la utilizará en el futuro todavía no está tomada y será analizada más adelante por el cuerpo técnico.

La nueva etapa también estará atravesada por las enseñanzas que dejó el último Mundial, con un mensaje claro de Scaloni: Argentina deberá afrontar cada partido con la máxima exigencia y sin subestimar a ningún rival.

Cuti Romero Messi Selección Argentina cinta capitán
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