Manchester City ganó y se mantiene segundo en la Premier League

La victoria por 2-1 ante Nottingham Forest le permite a Manchester City mantenerse escolta en la Premier League debajo de Arsenal

27 de diciembre 2025 · 16:20hs
Manchester City ganó y es escolta en la Premier League.

Manchester City ganó y es escolta en la Premier League.

Manchester City le ganó 2-1 como visitante a Nottingham Forest, en un encuentro correspondiente a la decimoctava fecha de la Premier League, y sigue en la segunda posición, solo por debajo del Arsenal.

Manchester City sigue de cerca a Arsenal

Los goles para los “Citizens” los hicieron el mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders y el delantero francés Rayan Cherki, mientras que para el Nottingham Forest marcó el mediocampista inglés Omari Hutchinson.

Todas las emociones llegaron en el segundo tiempo, ya que luego de una primera mitad sin goles, el Manchester City abrió el marcador recién iniciado el complemento, cuando Reijnders definió muy bien tras una gran jugada colectiva.

Pero Nottingham Forest no se quedó de brazos cruzados, ya que solo cinco minutos después consiguió la igualdad gracias a la definición de Hutchinson.

Embed - DE LA MANO DE CHERKI, EL CITY GANÓ Y DA PELEA EN LA PREMIER | N. Forest 1-2 M. City | RESUMEN

Finalmente, el City terminó llevándose la victoria por el gol de Cherki, a los 83, quien se encontró con la pelota dentro del área después de que el delantero noruego Erling Haaland se la bajara y la acomodó muy bien contra el palo derecho del arco defendido por el brasilero John.

Este buen triunfo le permitió a Manchester City llegar a 40 puntos y mantenerse a dos puntos del líder Arsenal, que este sábado venció 2-1 al Brighton como local.

