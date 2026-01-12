Uno Santa Fe | Ovación | Manchester City

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

El City de Guardiola visita este martes al vigente campeón Newcastle en la ida de una serie cargada de historia, ambición y estilos opuestos rumbo a la final.

12 de enero 2026 · 13:59hs
Manchester City y Newcastle United ponen primera en una de las semifinales más atractivas de la Copa de la Liga de Inglaterra, cuando este martes desde las 17 se midan en St. James’ Park por el partido de ida de una serie que promete intensidad, presión alta y detalles tácticos decisivos.

El equipo dirigido por Josep Guardiola llega con sensaciones encontradas en el plano doméstico, pero con la confianza renovada tras una contundente victoria en la FA Cup, donde goleó con un once alternativo y recuperó fluidez ofensiva. El objetivo es claro: alcanzar su décima final del certamen y quedar a un paso de un nuevo título.

El Manchester City, entre la rotación y la ambición

En su camino hasta las semifinales, el conjunto ciudadano mostró solidez y jerarquía, superando con autoridad cada eliminatoria. Guardiola busca un equipo dominante desde la posesión, con circulación rápida y ruptura constante entre líneas, sabiendo que un buen resultado como visitante puede marcar la serie.

Newcastle, fortaleza y envión anímico

Del otro lado aparece un Newcastle en alza, campeón defensor del torneo y con una racha positiva que respalda su presente. El equipo de Eddie Howe se hizo fuerte en los mata-mata, combinando presión, transiciones veloces y una notable fortaleza mental, virtudes que lo llevaron nuevamente a instalarse entre los cuatro mejores.

Las Urracas saben que hacer valer la localía será clave antes de visitar el Etihad. Con el empuje de su gente y un funcionamiento aceitado, buscarán sacar ventaja ante un rival que suele imponer condiciones.

Serie abierta y definición en febrero

El duelo de vuelta se jugará el miércoles 4 de febrero en Manchester, donde se conocerá al finalista. En la otra semifinal, Chelsea y Arsenal animarán un cruce londinense que completará el cuadro decisivo.

La Copa de la Liga entra en su recta final y el choque entre City y Newcastle abre una llave de alto vuelo, donde cada detalle táctico puede inclinar la balanza.

