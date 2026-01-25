Manchester United se llevó un gran triunfo ante Arsenal por la Premier League

Uno Santa Fe | Ovación | Manchester United

Ovación

25 de enero 2026 · 16:46hs
Manchester United se impuso este domingo en condición de visitante por 3-2 ante Arsenal en un partido correspondiente a la vigésimo tercera fecha de la Premier League, llevado a cabo en el Emirates Stadium.

Los goles para los dirigidos por Michael Carrick los convirtieron Bryan Mbeumo, a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Patrick Dorgu y Matheus Cunha, a los 5’ y 42’ del complemento, respectivamente.

Por su parte, el defensor central argentino Lisandro Martínez anotó un tanto en contra, a los 29’ de la etapa inicial, y Mikel Merino, a los 39 minutos del segundo periodo, ambos a favor del elenco de Londres.

Con este resultado, los comandados por Mikel Arteta, líderes de la Liga de Inglaterra con 50 puntos, no pudieron mantener la ventaja con respecto al Manchester City, escolta del campeonato con 46, que viene de vencer 2-0 al Wolverhampton el pasado sábado.

Tras el triunfo, Manchester United se ubicó en la cuarta posición con 38 unidades y acumuló seis encuentros sin conocer la derrota en el certamen inglés, donde deberán recibir al Fulham el domingo 1 de febrero desde las 11:00.

Arsenal comenzó mejor el encuentro y logró abrir el marcador con algo de fortuna luego de que el balón impactara de manera involuntaria en el pie de Lisandro Martínez después de un remate de Martin Odegaard.

Sin embargo, “Los Gunners” devolvieron el favor con por medio de Martín Zubimendi, quien cometió un grave error en la salida de su equipo y le cedió la pelota a Bryan Mbeumo para que se imponga en el mano a mano ante David Raya y marque el 1-1.

En los primeros instantes del complemento, una gran combinación entre el portugués Bruno Fernandes y Patrick Dorgu, derivó en un gran disparo del danés que terminó impactando en el travesaño e ingresando dentro de los tres palos.

Con poco más de cinco minutos en el reloj para el final del duelo, una acción a balón parado concluyó en el gol de Mikel Merino, quien capturó un rebote dentro del área chica y solo debió empujar el esférico al fondo de la red.

Cuando parecía que todo finalizaría en empate, un potente disparo del brasileño Matheus Cunha desde fuera del rectángulo se coló pegado al palo izquierdo del arco defendido por el guardameta español del Arsenal y sentenció la partida 3-2.

El resto de la jornada tras la victoria del Manchester United ante Arsenal

En otros encuentros de la jornada de domingo, Cheslea se impuso por 3-1 ante Crystal Palace con un gol de Enzo Fernández de penal a los 19 minutos de la segunda parte, mientras que Estêvão y João Pedro anotaron los dos restantes.

Además, el argentino Emiliano Buendía estampó su sello en el triunfo del Aston Villa por 2-0, que también contó con la titularidad del arquero albiceleste Emiliano Martínez, en condición de visitante, frente al Newcastle United.__IP__

Por último, Nottingham Forest sumó tres puntos importantes para alejarse de los puestos de descenso de la Premier League tras vencer por 2-0 al Brentford.

