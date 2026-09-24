Manuel Trípano se bañó de oro en Santa Fe y sumó otra alegría para Argentina

El palista de Necochea se quedó con la medalla dorada en la prueba C1 Slalom Paralelo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Registró 29s96 y consiguió su primera presea en el certamen.

Manuel Trípano volvió a demostrar por qué atraviesa un gran momento en el canotaje slalom. El palista argentino, oriundo de Necochea, se consagró campeón en la prueba C1 Slalom Paralelo y le entregó una nueva medalla dorada a la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Trípano completó su recorrido en 29 segundos y 96 centésimas , registro que le permitió quedarse con el primer puesto y subir a lo más alto del podio en una competencia que tuvo al público santafesino como protagonista.

La conquista significó además su primera medalla en esta edición de los Juegos Suramericanos, coronando una actuación destacada frente a los principales exponentes de la región.

Un podio con presencia peruana y brasileña en los Suramericanos

El argentino tuvo como escolta al peruano Joachim Berthelot, quien completó la prueba en 30s84 y se quedó con la medalla de plata.

El tercer lugar fue para el brasileño Carlos Correa, que registró 31s74 y consiguió el bronce.

Así, Trípano terminó en lo más alto de una competencia marcada por diferencias muy ajustadas entre los principales protagonistas.

Otro título para un año inolvidable

El oro conseguido en Santa Fe se suma a un 2026 de grandes resultados para el palista de Necochea. A comienzos de agosto, Trípano se consagró campeón Panamericano de Canotaje Slalom en la especialidad C1 masculino.

Ahora, en territorio santafesino, volvió a subirse a lo más alto del podio y consiguió una nueva consagración internacional.

Manuel Trípano ya tiene su primera medalla en los Juegos Suramericanos y es de oro, en una jornada que volvió a tener al canotaje argentino como protagonista.