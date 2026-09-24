Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán La Celeste perdió como visitante por 3-1 en la presentación de su nuevo técnico. Los goles los hicieron Matsuki, Ito y Ueda. El empate transitorio fue de Araújo 24 de septiembre 2026 · 10:56hs

Diego Forlán debutó como DT de Uruguay.

Uruguay cayó como visitante frente a Japón por 3-1, en un partido amistoso disputado en Miyagi. La Celeste tuvo el debut de Diego Forlán como director técnico de la Celeste, luego del paso de Marcelo Bielsa que terminó con la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial.

Derrota de Uruguay en el debut de Forlán El dueño de casa se adelantó con un gol de Kuryu Matsuki, a los 11 minutos de juego, y Maximiliano Araújo lo empató a los 42 de aquella etapa inicial. Cuando todo parecía terminar con un reparto de puntos llegaron los tantos en el descuento: Hiroki Ito a los 47 y el ingresado Ayase Ueda a los 51.

Más allá del dolor por el resultado, el encuentro dejó buenas sensaciones para Uruguay y mucho optimismo para lo que viene. El próximo amistoso de la Celeste será contra Corea del Sur, el lunes en Seúl, mientras que terminará la gira frente a India, el martes 6 de octubre en Calcuta. Formaciones y cambios Japón: Tomoki Hayakawa; Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito (Junnosuke Suzuki); Ritsu Doan (Takefusa Kubo), Kaishu Sano (Ao Tanaka), Kodai Sano (Daichi Kamada), Keito Nakamura (Kento Shiogai); Kuryu Matsuki (Junya Ito), Yuito Suzuki (Yuki Soma); Daizen Maeda (Ayase Ueda). DT: Hajime Moriyasu Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo (José María Giménez), Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria (Joaquín Piquerez); Brian Rodríguez (Rodrigo Zalazar), Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur (Facundo Bernal), Maximiliano Araújo (Facundo Pellistri); Federico Viñas (Giorgian de Arrascaeta), Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.