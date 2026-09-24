Los refuerzos de Unión: quiénes rindieron, quiénes esperan y qué busca Madelón

Leonardo Madelón atraviesa una profunda reconstrucción del plantel de Unión. El equipo perdió jugadores clave y sumó varias caras nuevas que buscan consolidarse.

El nuevo Unión todavía está en construcción. Leonardo Madelón asumió la difícil tarea de reconstruir un plantel que sufrió una profunda transformación durante el último mercado de pases y que perdió buena parte de la columna vertebral que había conseguido darle identidad al equipo.

Se fueron jugadores que eran titulares indiscutidos y piezas fundamentales, como Maizon Rodríguez, Mateo Del Blanco, Mauro Pittón y Rafael Profini. A eso se sumó la grave lesión de Lautaro Vargas, quien recién podrá volver a jugar en 2027.

También dejaron el club futbolistas que no estaban en los planes del entrenador, como Valentín Fascendini, Claudio Corvalán, Tomás González, Agustín Colazo y Diego Armando Díaz, entre otros. Por eso, más allá de los nombres que llegaron, Madelón todavía está buscando los mejores intérpretes para un equipo que perdió futbolistas importantes en todas sus líneas.

En ese escenario, los refuerzos tuvieron rendimientos diferentes y ninguno logró todavía transformarse en un reemplazante absoluto de los jugadores que dejaron la institución.

Pintado, el que más rápido se ganó un lugar en Unión

En el lateral derecho, Juan De Dios Pintado fue quien más rápidamente consiguió meterse en el equipo. Madelón ya conocía al uruguayo de su paso por Gimnasia de La Plata y encontró en él características que le permiten mantener una idea similar a la que tenía con Vargas.

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Pintado es un lateral con decisión para pasar al ataque, capacidad para llegar a campo rival y una vocación ofensiva que encaja con la propuesta del entrenador. Su principal déficit aparece en la marca, una característica que también tenía Vargas.

En la defensa, Matías Rocha llegó incluso antes de que se concretara la salida de Maizon Rodríguez. Sin embargo, Madelón primero probó con Lautaro Fagioli y recién después le dio la oportunidad al uruguayo.

Ante Independiente tuvo su primera gran chance desde el arranque y no desentonó. El Rojo fue efectivo con las situaciones que tuvo y Rocha tampoco fue exigido en demasiadas ocasiones, pero cumplió con su tarea y todo indica que seguirá teniendo la confianza del entrenador.

El mediocampo, donde aún no aparecen los reemplazos de Profini y Pittón

Uno de los mayores desafíos de Madelón está en la mitad de la cancha. Joaquín Mosqueira arrancó con todo, incluso con un golazo ante Lanús que parecía anticipar una consolidación rápida. Sin embargo, una lesión frente a San Lorenzo alteró su continuidad y desde entonces alternó buenos momentos con otros en los que todavía no consiguió adueñarse del puesto.

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La realidad es que todavía está lejos de ofrecer lo que generaban Profini y Mauro Pittón, dos futbolistas que le daban equilibrio, recuperación y funcionamiento al mediocampo.

Quien sí aprovechó su oportunidad fue Lucas Menossi. El volante había quedado relegado por la consolidación de la dupla que conformaban Profini y Pittón, pero la salida de ambos le abrió una puerta y ahora aparece como una alternativa que Madelón volvió a considerar.

En tanto, Ignacio Malcorra mostró destellos de su jerarquía, aunque la expectativa alrededor de un jugador de su experiencia es mucho mayor. Tiene calidad para marcar diferencias, pero todavía no consiguió una continuidad acorde a lo que puede ofrecer.

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El sector izquierdo parece ser el lugar donde más cómodo se siente, mientras que cuando fue utilizado por el centro no logró todavía destacarse de la misma manera. Todo indica que tendrá una nueva oportunidad para ser titular ante Boca.

Ramírez y Luna Diale, dos cartas ofensivas que pueden crecer

En ataque, uno de los que mejor aprovechó sus oportunidades fue Eric Ramírez. El delantero ya convirtió dos goles y comenzó a transformarse en una alternativa cada vez más interesante para Madelón.

Su crecimiento incluso empieza a generar una competencia interna con Marcelo Estigarribia, quien pese a haber perdido terreno en algún momento volvió al gol ante Independiente y mantiene un lugar importante dentro de la consideración del entrenador.

Otro caso particular es el de Mauro Luna Diale, uno de los futbolistas por los que Madelón tiene una especial consideración. El entrenador suele destacar sus condiciones y comenzó utilizándolo como titular, pero una lesión interrumpió su continuidad.

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Después de su regreso, Luna Diale todavía está en la búsqueda de su mejor versión. Si consigue recuperar el nivel que mostró en Unión antes de marcharse al fútbol ruso, el Tatengue podría encontrar una herramienta ofensiva de enorme valor.

Madelón lo utilizó principalmente por las bandas, aunque su mejor versión en Santa Fe apareció cuando jugó como segunda punta detrás de Jonatan Álvez, durante 2022, bajo la conducción de Gustavo Munúa. Recuperar esa faceta podría ser una de las alternativas que el entrenador evalúe en algún momento.

Rubio espera su oportunidad en Unión

El último de los refuerzos que todavía tiene mucho por demostrar es Tobías Rubio. El defensor llegó con muy buenos antecedentes desde Racing y se incorporó al plantel después de la lesión de Lautaro Vargas.

Hasta el momento, su único antecedente es haber integrado el banco de suplentes ante Independiente. Todavía no tuvo su estreno oficial, por lo que su verdadera evaluación comenzará cuando Madelón decida darle minutos.

Así, mientras Unión se prepara para visitar a Boca, el diagnóstico parece claro: el nuevo equipo todavía no terminó de aparecer.

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Madelón sigue probando, modificando posiciones y buscando que los refuerzos se adapten a una idea de juego que ya tenía definida. Algunos como Pintado y Ramírez consiguieron consolidarse más rápido; otros, como Mosqueira, Malcorra y Luna Diale, todavía están en proceso; mientras que Rocha y Rubio deben terminar de ganarse un lugar.

El problema es que el tiempo comienza a apremiar. Las dos derrotas consecutivas ante Talleres e Independiente volvieron a poner al equipo frente a la necesidad de encontrar respuestas. La reconstrucción continúa, pero el margen para esperar que las piezas encajen empieza a reducirse.