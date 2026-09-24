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Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

El próximo compromiso del Tate será ante el Xeneize en la Bombonera el domingo 4 de octubre y el viernes 9 recibiría al Halcón de Varela

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 13:05hs
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Unión volvería a jugar de local el viernes 9 de octubre ante Defensa y Justicia.

UNO Santa Fe/José Busiemi.

Unión volvería a jugar de local el viernes 9 de octubre ante Defensa y Justicia.

Luego del parate que el fútbol argentino de Primera División tendrá este fin de semana por fecha FIFA, Unión volverá a jugar el domingo 4 de octubre desde las 19.15 ante Boca en la Bombonera.

Lo que viene para el Tate

Y si bien aún no se conoce el cronograma de la fecha 12 del Torneo Clausura, algunos rumores dan cuenta que el Tate, jugaría nuevemante a los cinco días.

Así las cosas, a falta de confirmación, se especula con que Unión estaría recibiendo a Defensa y Justicia en el 15 de Abril, el viernes 9 en horario a confirmar.

Así las cosas, luego de dos semanas sin fútbol, el plantel rojiblanco que conduce Leonardo Madelón, estaría afrontando dos partidos determinantes, en un lapso de cinco días.

Unión Boca Defensa y Justicia
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