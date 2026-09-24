Luego del parate que el fútbol argentino de Primera División tendrá este fin de semana por fecha FIFA, Unión volverá a jugar el domingo 4 de octubre desde las 19.15 ante Boca en la Bombonera.
Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia
El próximo compromiso del Tate será ante el Xeneize en la Bombonera el domingo 4 de octubre y el viernes 9 recibiría al Halcón de Varela
Por Ovación
24 de septiembre 2026 · 13:05hs
Lo que viene para el Tate
Y si bien aún no se conoce el cronograma de la fecha 12 del Torneo Clausura, algunos rumores dan cuenta que el Tate, jugaría nuevemante a los cinco días.
Así las cosas, a falta de confirmación, se especula con que Unión estaría recibiendo a Defensa y Justicia en el 15 de Abril, el viernes 9 en horario a confirmar.
Así las cosas, luego de dos semanas sin fútbol, el plantel rojiblanco que conduce Leonardo Madelón, estaría afrontando dos partidos determinantes, en un lapso de cinco días.