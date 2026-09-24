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Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Alan Bonansea fue clave en la goleada de Colón ante Los Andes con gol y asistencia, en una actuación que puede devolverle protagonismo para la parte decisiva

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 14:00hs
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Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Colón necesitaba un partido así. Después de una seguidilla que había empezado a alejarlo de sus objetivos, el Sabalero encontró ante Los Andes una goleada que no solo le permitió volver a sumar de a tres, sino que también dejó actuaciones individuales para rescatar. Una de ellas fue la de Alan Bonansea.

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El delantero apareció temprano para destrabar un partido que todavía estaba cerrado. Asumió la responsabilidad desde los 12 pasos y convirtió para poner al equipo de Iván Delfino en ventaja. Pero su aporte no terminó ahí. Con el correr de los minutos el Tanque se convirtió en una pieza importante para sostener los ataques de Colón y volvió a intervenir de manera decisiva en el tramo final. En el tercer gol, encontró una solución diferente: de taco, habilitó a Ignacio Lago, que quedó con el camino libre para definir.

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Los números de Bonansea en el último triunfo de Colón

De acuerdo con los registros publicados por @Colonstats_, el atacante disputó los 90 minutos y terminó la jornada con un gol, una asistencia, tres remates, una ocasión clara generada y nueve duelos aéreos ganados. T ambién alcanzó un 60% de precisión en sus pases.

Los números muestran, entonces, una actuación que fue más amplia que la simple aparición en el marcador. Bonansea fue opción para el juego directo, ganó pelotas por arriba y también tuvo participación en la elaboración ofensiva. Hay otro dato que permite poner su actuación en contexto: con esta presentación, alcanzó 11 participaciones directas en goles en 26 partidos durante la campaña.

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Para Colón, su recuperación llega en un momento importante. Bonansea volvió a marcar, aportó una asistencia y fue uno de los nombres propios de una goleada que el Sabalero necesitaba para recuperar confianza y volver a mirar hacia adelante. Será clave que el sábado, desde las 16, vuelva a plasmar sus acciones en el arco de All Boys.

Colón Alan Bonansea All Boys
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