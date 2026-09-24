Micaela Levaggi hizo historia en Santa Fe: segundo oro y ahora va por más

La atleta marplatense volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ganó los 5.000 metros con un fuerte sprint final, después de haber conquistado los 1.500, y todavía tiene otra prueba por delante.

Micaela Levaggi atraviesa una jornada inolvidable en Santa Fe 2026. La argentina volvió a quedarse con una medalla de oro, esta vez en los 5.000 metros, y sumó su segundo título consecutivo en los Juegos Suramericanos.

La marplatense registró 15:48.73 y resolvió la carrera en los metros finales. Después de mantenerse cerca de las líderes durante buena parte de la competencia, aceleró en la última vuelta y encontró allí la diferencia necesaria para quedarse con la victoria.

El cierre fue determinante: Levaggi completó los últimos 400 metros en 1:05.73 y protagonizó el sprint más rápido entre las participantes.

La peruana Lizaida Valdivia terminó segunda con 15:53.97, mientras que el tercer lugar fue para la ecuatoriana Carmen Alder, quien estableció una marca personal de 15:54.23.

Un doblete que la pone entre las figuras de Santa Fe 2026

La victoria en los 5.000 metros llegó apenas un día después de su consagración en los 1.500, donde Levaggi había conseguido el primer oro del atletismo argentino en estos Juegos.

A los 28 años, y en su tercera participación en los Odesur, la marplatense consiguió así sus primeras medallas doradas en la competencia. Antes había obtenido el bronce en Cochabamba 2018 y un cuarto puesto en Asunción 2022.

Micaela Levaggi se consagró en los 5000m tras cruzar la meta en 15:48.73



La atleta marplatense sumó su segunda presea dorada en #SantaFe2026 luego de ganar con autoridad en los 1500m



5° puesto de Angeles Gomez



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Pero todavía hay más. Levaggi tendrá la oportunidad de buscar un triplete dorado en los 3.000 metros con obstáculos, una prueba que podría cerrar una actuación histórica para la atleta argentina.

La cosecha argentina en atletismo

El doblete de Levaggi se suma a una buena producción del atletismo nacional en Santa Fe. Matías Reynaga consiguió la plata en los 10.000 metros, mientras que Diego Lacamoire fue segundo en los 1.500 metros y el relevo mixto 4x100 también alcanzó la medalla plateada.

Además, Nélida Peñaflor, Helen Bernard y Megan Powell se quedaron con el bronce en los 10.000 metros, los 100 metros con vallas y los 400 metros, respectivamente.

Con dos oros en apenas dos días, Levaggi se convirtió en una de las protagonistas del atletismo argentino en Santa Fe 2026 y todavía tiene una última oportunidad para ampliar su cosecha.