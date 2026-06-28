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Russo no es más el DT de la Reserva de Colón y su reemplazante es el Chueco Robledo

Alejandro Russo dejó de ser el entrenador de la Reserva y su lugar lo ocupará el Chueco Miguel Robledo

Ovación

Por Ovación

28 de junio 2026 · 16:51hs
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Alejandro Russo dejó de ser el DT de la Reserva de Colón.

Prensa Colón

Alejandro Russo dejó de ser el DT de la Reserva de Colón.

Para afrontar el segundo semestre del año, se tomó la decisión de que Alejandro Russo no sea más el DT de la Reserva de Colón y en consecuencia su reemplazante será Miguel Robledo.

Russo deja de ser el DT de la Reserva

El Chueco que hace más de 15 años trabaja en Colón se hará cargo del plantel de Reserva, dado que Russo estará abocado únicamente a la coordinación del fútbol formativo.

La campaña de Russo al frente de la Reserva no fue buena en cuanto a los resultados, dirigiendo 18 partidos, en los que cosechó cinco triunfos, tres empates y 10 derrotas. El Sabalero finalizó 15° en la Zona B sumando 18 puntos.

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Pero más allá de los resultados, la decisión pasa exclusivamente por la necesidad de que Russo se encargue full-time de las divisiones menores, dejando de lado la doble función que venía llevando a cabo.

Pero será el único cambio en el cuerpo técnico de la Reserva, dado que con Robledo, seguirán trabajando Fernando Alonso (hijo del presidente José Alonso) y Tomás Alfonso.

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