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Recibió el alta la mujer canadiense que denunció un presunto abuso sexual en México: la Justicia busca reconstruir el caso

La paciente dejó este jueves el Hospital Cullen, donde permanecía internada por un cuadro derivado de una cirugía realizada en el exterior. La Justicia santafesina continúa con distintas actuaciones para establecer su identidad, cómo ingresó al país y definir el alcance de la investigación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de julio 2026 · 18:34hs
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La mujer canadiense recibió el alta del Hospital Cullen tras ser internada por complicaciones de una cirugía en México.

La mujer canadiense recibió el alta del Hospital Cullen tras ser internada por complicaciones de una cirugía en México.

La mujer canadiense de 44 años que denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual durante una intervención médica realizada en México recibió este jueves el alta médica del Hospital José María Cullen de Santa Fe, donde permanecía internada desde el domingo por complicaciones posteriores a una cirugía vinculada a un tratamiento de fertilidad.

Fuentes del nosocomio confirmaron a UNO Santa Fe que la paciente evolucionó favorablemente y pudo abandonar el establecimiento tras permanecer bajo seguimiento de un equipo multidisciplinario.

La investigación continúa

Aunque la mujer ya no permanece internada, la causa judicial sigue en marcha bajo la conducción de la fiscal Laura Gerard, de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Entre las principales diligencias ordenadas por la fiscalía se encuentra la acreditación de la identidad de la mujer y la reconstrucción de su ingreso al país. Según trascendió, al iniciarse las actuaciones no contaba con su pasaporte, por lo que se solicitó información a distintos organismos para determinar cuándo y cómo ingresó a la Argentina.

LEER MÁS: Una denuncia de abuso en México atendida en el Cullen: hasta donde puede intervenir la Justicia santafesina

Además, debido a que no habla español, las entrevistas y actuaciones judiciales se realizaron con la asistencia de traductores para garantizar una correcta comunicación y preservar la fidelidad de su testimonio.

La mujer había manifestado durante su atención médica que sospechaba haber sido víctima de un abuso sexual mientras permanecía bajo los efectos de una intervención realizada en una clínica de México, situación que motivó la activación del protocolo correspondiente en el Hospital Cullen y la inmediata intervención de la Justicia provincial.

Los límites de la investigación

Si bien la fiscalía santafesina continúa reuniendo información sobre el caso, el eventual avance de una investigación penal presenta limitaciones vinculadas a la competencia territorial.

El abogado penalista Néstor Oroño explicó que el Código Penal argentino establece el principio de territorialidad, por el cual los tribunales nacionales intervienen en delitos cometidos dentro del territorio argentino o bajo su jurisdicción.

En ese marco, el especialista sostuvo que, en principio, la investigación penal debería desarrollarse en México, país donde habría ocurrido el presunto abuso durante la intervención médica.

LEER MÁS: Investigan la identidad y el ingreso al país de la mujer canadiense internada en el Cullen que denunció un presunto abuso en México

No obstante, aclaró que la Justicia santafesina puede adoptar medidas destinadas a resguardar a la víctima, documentar su testimonio y realizar actuaciones preliminares mientras permanezca en el país.

Asimismo, indicó que también deberá analizarse la legislación de Canadá, ya que algunos países reconocen el principio de nacionalidad, que habilita la investigación de delitos sufridos por sus ciudadanos aunque los hechos hayan ocurrido en el extranjero.

Mientras tanto, la fiscalía continúa recopilando información para reconstruir las circunstancias del caso y determinar los mecanismos de cooperación judicial internacional que podrían activarse en las próximas etapas de la investigación.

Mujer investigación hospital Cullen México
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