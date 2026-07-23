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Tomás Etcheverry selló su boleto a las semifinales del ATP 250 de Kitzbuhel

Tomás Etcheverry se convirtió en el único argentino en avanzar a las semifinales del ATP 250 de Kitzbuhel. Fueron eliminados Sebastián Báez y Mariano Navone

23 de julio 2026 · 18:13hs
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Tomás Etcheverry selló su boleto a las semifinales del ATP 250 de Kitzbuhel

@tometcheverry

Tomás Etcheverry se convirtió en el único argentino en avanzar a las semifinales del ATP 250 de Kitzbuhel tras vencer al peruano Ignacio Buse por 6-2 y 7-5. Por otro lado, Sebastián Báez y Mariano Navone quedaron eliminados en los cuartos de final frente al alemán Yannick Hanfmann y al francés Quentin Halys, respectivamente.

Etcheverry, cuarto preclasificado y semifinalista del torneo en 2023, confirmó su recuperación después de cortar una racha de seis derrotas consecutivas con su triunfo previo sobre Jurij Rodionov. En su primer enfrentamiento ante Buse, dominó con autoridad el primer set gracias a un tenis agresivo, dos quiebres de servicio y un sólido rendimiento con el saque para imponerse por 6-2.

En la segunda manga mantuvo el protagonismo, aunque Buse reaccionó, quebró en blanco y tomó una ventaja de 5-2 que parecía encaminar el partido hacia un tercer set.

Sin embargo, el argentino recuperó el break en un momento clave, volvió a imponer condiciones desde el fondo de la cancha y enlazó cinco juegos consecutivos para sellar la victoria por 7-5 y clasificarse entre los cuatro mejores del certamen austríaco.

Una buena y dos malas en el ATP 250 de Kitzbuhel

La jornada fue muy distinta para Báez. El bonaerense, que había dejado en el camino a Miomir Kecmanovi y Arthur Rinderknech, fue ampliamente superado por Hanfmann, quien repitió el triunfo conseguido sobre el argentino en Kitzbühel la temporada anterior.

El alemán quebró en los momentos decisivos del primer set para llevarse el parcial por 6-3 y mantuvo un dominio absoluto en el segundo, con dos nuevas rupturas que le permitieron cerrar el encuentro por 6-1 y avanzar a semifinales.

Navone tampoco pudo sostener la ventaja inicial frente a Halys. El argentino comenzó con un quiebre y lideró gran parte del primer set, pero el francés recuperó terreno, revirtió el marcador y se quedó con la manga por 7-5.

En el segundo parcial, el tenista de 9 de Julio desperdició tres oportunidades de quiebre cuando el marcador estaba equilibrado y volvió a ceder su servicio en el tramo decisivo. Halys aprovechó la oportunidad, ganó 6-3 y dejó a Navone fuera del torneo, poniendo además fin a su temporada ATP sobre polvo de ladrillo.

Tomás Etcheverry Kitzbuhel Sebastián Báez
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