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Santa Fe financiará otras 82 aulas en escuelas de toda la provincia y el plan ya proyecta 730 nuevos espacios

El Gobierno provincial firmó convenios con 71 municipios y comunas para construir nuevas aulas en establecimientos educativos de los 19 departamentos. La inversión forma parte del programa Mil Aulas, que ya prevé 730 nuevos espacios, además de edificios escolares y refacciones integrales.

23 de julio 2026 · 18:34hs
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Santa Fe financiará otras 82 aulas en escuelas de toda la provincia y el plan ya proyecta 730 nuevos espacios

Santa Fe financiará otras 82 aulas en escuelas de toda la provincia y el plan ya proyecta 730 nuevos espacios

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva etapa del programa Mil Aulas con la firma de 71 convenios con municipios y comunas para la construcción de 82 nuevas aulas en escuelas de los 19 departamentos de la provincia. Las obras serán financiadas con fondos provinciales y ejecutadas por los gobiernos locales.

La incorporación de estas nuevas aulas permitirá ampliar la infraestructura educativa en distintos establecimientos y forma parte de un plan que ya proyecta la construcción de 730 aulas, destinadas a mejorar las condiciones de enseñanza y responder a la demanda de espacios en las escuelas.

Durante el acto realizado en la Casa de Gobierno, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que la inversión en infraestructura acompaña las políticas educativas impulsadas por la Provincia.

"Si pedíamos un esfuerzo importante a la comunidad educativa, teníamos que acompañarlo con una fuerte inversión pública", afirmó.

Además del programa Mil Aulas, el mandatario repasó otras obras que se ejecutan en el sistema educativo. Según indicó, a través del Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI) ya se realizaron 13.000 intervenciones en más de 2.400 establecimientos educativos de toda la provincia.

También señaló que se encuentran en marcha 10 refacciones integrales de escuelas emblemáticas y la construcción de 61 nuevos edificios escolares, de los cuales más de la mitad ya fueron finalizados.

Respecto del programa Mil Aulas, Pullaro indicó que surgió a partir de los recorridos por escuelas de la provincia y de la demanda de espacios detectada en las comunidades educativas.

Según precisó, las 730 aulas proyectadas beneficiarán a cerca de 18.000 estudiantes y permitirán mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje de alrededor de 1.000 docentes.

En el acto también participaron el ministro de Educación, José Goity, quien aseguró que los programas de infraestructura educativa "llegaron para quedarse", y la secretaria general de la cartera educativa, María Martín, quien destacó la continuidad de las inversiones en educación pública.

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