Marcelo Bielsa afirmó que no renunciará al cargo de DT de la selección uruguaya

El entrenador argentino Marcelo Bielsa se enfrentó al periodismo para confirmar que continuará al mando del seleccionado uruguayo

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, afirmó en conferencia de prensa que se siente “con la misma fuerza desde el primer día para seguir en la Selección hasta el Mundial” de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el DT se refirió a los rumores sobre su posible renuncia, afirmando que hay gente que tiene “intereses en que una conducción trastabille” y se refirió a las declaraciones que había hecho el ídolo “Charrúa” Luis Suárez en su contra.

La conferencia se dio luego de una dura derrota por 5-1 frente a Estados Unidos, como visitante, en la última fecha FIFA previa al final del 2025.

Hablando con la prensa durante una hora y 45 minutos, Marcelo Bielsa confirmó que no piensa renunciar a la dirección técnica de la Selección de Uruguay en los meses previos a la disputa del Mundial 2026.

“Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento”, afirmó el DT, que se reconoció como “un gran generador de tensiones” y “tóxico”, ya que relacionarse con él “empeora al que está a su lado”.

El entrenador de 70 años admitió que cree que hay gente con “intereses” para que su conducción “trastabille” y aseguró que si sus jugadores quieren que renuncie deben pedírselo, ya que no se guía por comentarios que no reciba personalmente.

En cuanto a lo declarado por Luis Suárez hace algunos meses, quien lo acusó de romper el trato humano que había en el combinado oriental, Bielsa respondió: “Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo”, asegurando que lo habló “internamente con los jugadores” y que fue una situación a la que no estaba acostumbrado, recibiendo las críticas por medio de la prensa y no en privado.

De todas formas, el rosarino comentó que no guarda “rencor ni revanchismo”, y que elige recordar al histórico atacante con pasado en el Barcelona español “por su aporte en la Copa América”, en la que consiguieron un tercer puesto.

Acerca de su estilo de juego, Bielsa opinó que “en el fútbol actual, el que no corre no juega” y asumió las culpas sobre la pasada derrota ante el conjunto norteamericano, recalcando que “los jugadores corrieron como animales pero no lograron jugar bien, y eso es culpa del entrenador por no saber qué hacer con la energía que había disponible”.vr6jVw

Por último, el DT afirmó que “si uno cuenta lo que pasa, la convivencia se vuelve imposible”, dejando en claro que “cuando se usan voceros se pierde lo que la sinceridad garantiza” y sentenciando con una metáfora: “Si hay disputas en casa, no abramos la ventana para que el resto vea cómo nos estamos peleando”.