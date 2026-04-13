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Marcelo Martins hizo dos goles y apuntó contra el DT de Bolivia

Moreno Martins volvió al fútbol tras su retiro para ponerse a tono y jugar el Repechaje del Mundial, pero el entrenador de Bolivia no lo convocó y lo cruzó

13 de abril 2026 · 17:54hs
Marcelo Martins hizo dos goles y apuntó contra el DT de Bolivia

La Selección de Bolivia tuvo la oportunidad histórica de regresar a disputar un Mundial y a pesar de ganarle a Surinam en la semifinal del Repechaje Internacional, cayó eliminado frente a Irak en la final por lo que se quedó sin boleto para la cita máxima. Quien también se quedó sin participar fue Marcelo Martins, histórico goleador.

El delantero de 38 años se retiró en 2023 tras su salida de Independiente del Valle, sin embargo, ante la posibilidad de que su selección vuelva a disputar el Mundial es que decidió fichar con Oriente Petrolero y ponerse a punto para ser convocado; algo que finalmente no sucedió.

Marcelo Moreno Martins no fue convocado para disputar el Repechaje

Marcelo Moreno Martins es el goleador histórico de la Selección de Bolivia con 30 goles, por lo que cuando comunicó que retornaría del retiro para ponerse a punto con el objetivo de disputar el Repechaje Internacional y luego el Mundial 2026 llenó de ilusión a todo un pueblo.

Sin embargo, aunque está haciendo un gran papel en Oriente Petrolero, Óscar Villegas, entrenador del combinado verde, no lo convocó a los partidos que iba a llevar a Bolivia a un Mundial después de casi 32 años.

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Esto desató la furia del delantero y de su entorno al punto que su hermano envió un mensaje en las redes sociales manifestando su apoyo al primer rival del Repechaje: "Vamos Surinam".

Luego, el equipo del Altiplano cayó 1 a 0 frente a Irak y el sueño desapareció dejando varias heridas sin cerrar.

Moreno Martins convirtió dos goles y apuntó contra el entrenador de Bolivia

Durante el domingo se enfrentaron Oriente Petrolero y GV San José y el histórico goleador de la Selección de Bolivia volvió a brillar convirtiendo un doblete en la victoria por 2 a 1.

Una vez finalizado el partido volvió a referirse a la situación de La Verde que se quedó tan cerca de participar del Mundial 2026: "Los dos goles fueron para Villegas, para vos papá. Voy a decir solamente ese porque los goles son los que te dan la victoria y lo necesitó en el Repechaje".

"Una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, 17 años de selección, la oportunidad la tenía que dar, yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí", continuó sobre una situación que la catalogó como, al menos, injusta.

Tras volver del retiro intentó ponerse a punto en la parte física y contar con la convocatoria, algo que finalmente no sucedió: "Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí. Se equivocó, toda la culpa es de él porque teníamos que estar en el Mundial. Hay que ver si lo echan".

En su descargo, continuó sin tapujos: "Yo quería estar en el Mundial. Estoy seguro que las cosas se le cayeron a él por todo lo que habló en la previa, habló mal de mi, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección, él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Yo siempre mostré mi trabajo adentro de la cancha".

Además, el goleador histórico de Bolivia pidió la destitución del entrenador: "El resultado está ahí. Para mí, el resultado es lo que manda y no fuimos al Mundial por la culpa de Villegas".

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Bolivia Marcelo Martins Surinam
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