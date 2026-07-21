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Unión sumó una nueva inhibición en FIFA y se encienden las alarmas antes del debut

Cuando parecía que el panorama comenzaba a despejarse tras levantar el reclamo de José Enrique Angulo, el club rojiblanco recibió una nueva inhibición con fecha de este 21 de julio. A tres días del estreno ante Platense, la situación vuelve a complicar la habilitación de los refuerzos.

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 16:26hs
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Unión sumó una nueva inhibición en FIFA y se encienden las alarmas antes del debut

La semana que debía estar enfocada exclusivamente en el debut frente a Platense, este viernes desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, volvió a verse alterada por un problema institucional. Unión recibió este martes una nueva inhibición en el registro de la FIFA, un nuevo obstáculo que aparece cuando la dirigencia trabajaba para resolver el último expediente pendiente y dejar atrás las sanciones que condicionan el mercado de pases.

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La noticia sorprendió en López y Planes. Apenas 24 horas antes, el club había conseguido levantar la inhibición correspondiente al delantero ecuatoriano José Enrique Angulo, por una deuda cercana a los 90.000 dólares, y solo permanecía vigente el reclamo presentado por Juventud Las Piedras, vinculado a la transferencia de Maizon Rodríguez.

Un nuevo inconveniente inesperado para Unión

Sin embargo, el escenario volvió a modificarse. Con fecha 21 de julio, el sistema oficial de la FIFA registró una nueva inhibición contra Unión. Por el momento no trascendió quién realizó la presentación ni cuál es el origen del reclamo, por lo que la dirigencia comenzó a realizar averiguaciones para conocer los detalles del nuevo expediente.

La aparición de esta nueva sanción representa un duro revés para el club, que esperaba dejar resuelta su situación administrativa antes del comienzo del Torneo Clausura.

La carrera contra el reloj continúa en Unión

En las últimas semanas, el principal objetivo de los dirigentes fue cancelar las deudas que impedían habilitar a los futbolistas incorporados durante este mercado de pases.

El primer paso se dio con la resolución del caso José Enrique Angulo, mientras que la negociación con Juventud Las Piedras seguía abierta, con la intención de alcanzar un acuerdo que permitiera levantar esa inhibición sin necesidad de cancelar inmediatamente la totalidad del monto reclamado.

Ahora, con este nuevo reclamo, la hoja de ruta vuelve a modificarse y obliga a la institución a sumar otra negociación en un momento clave.

Los refuerzos, pendientes de la resolución

La preocupación no pasa solamente por el aspecto económico. Mientras no se levanten las inhibiciones, Unión no podrá inscribir ni habilitar a sus incorporaciones, entre ellas Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Eric Ramírez y el uruguayo Juan de Dios Pintado, cuyo arribo se espera en las próximas horas.

Leonardo Madelón trabaja pensando en el partido ante Platense y ya comenzó a definir el equipo, pero la posibilidad de contar con varias de las caras nuevas depende exclusivamente de que la dirigencia logre resolver los conflictos en tiempo récord.

Un nuevo dolor de cabeza para la dirigencia

La aparición de una nueva inhibición cambia por completo el panorama cuando todo indicaba que Unión estaba muy cerca de normalizar su situación ante la FIFA.

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Con apenas tres días por delante antes del estreno en el Torneo Clausura, el club deberá identificar el origen del nuevo reclamo, iniciar las gestiones correspondientes y, al mismo tiempo, continuar las negociaciones para resolver el caso de Juventud Las Piedras.

En un mercado de pases en el que el Tatengue apostó fuerte para renovar el plantel, la urgencia ya no pasa solamente por el armado del equipo, sino también por destrabar una situación administrativa que volvió a convertirse en el principal desafío de la dirigencia rojiblanca.

Unión FIFA Clausura
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