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El futuro de la Plaza Italia comienza a debatirse con una asamblea abierta de vecinos y especialistas

La Municipalidad convocó para este martes a una jornada participativa en la Legislatura provincial para reunir propuestas sobre la recuperación y puesta en valor de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Las conclusiones servirán como base para el anteproyecto de transformación del histórico paseo.

21 de julio 2026 · 15:40hs
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Asamblea ciudadana: Se convoca a vecinos y especialistas para definir el futuro de Plaza Italia.

Asamblea ciudadana: Se convoca a vecinos y especialistas para definir el futuro de Plaza Italia.

La ciudad de Santa Fe dará este martes un nuevo paso en el proceso de recuperación de Plaza Italia, el histórico espacio ubicado frente a la Legislatura provincial. La Municipalidad realizará una Asamblea Ciudadana abierta a vecinos, especialistas e instituciones con el objetivo de recoger propuestas e ideas que permitan definir el futuro de este tradicional paseo.

La actividad comenzará a las 16.30 en el hall de la Legislatura y forma parte del proceso participativo impulsado por el municipio junto con la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y el Gobierno provincial para elaborar el anteproyecto de renovación del espacio.

Actualmente, una parte importante de Plaza Italia funciona como estacionamiento. La iniciativa busca revertir esa situación y convertir el lugar en una plaza abierta, accesible y pensada para el encuentro, la recreación y el disfrute de los santafesinos.

Especialistas y vecinos aportarán propuestas

La jornada comenzará con un conversatorio del que participarán el arquitecto Diego Adolfo Valiente, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral; Juan Ortiz, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe; y Ana María Cecchini de Dallo, representante de la Junta Provincial de Estudios Históricos.

Posteriormente se desarrollarán rondas de diálogo bajo la consigna "¿Qué queremos mantener y qué queremos mejorar de la plaza?", con el propósito de incorporar las opiniones de quienes participen del encuentro al diseño del futuro espacio público.

LEER MÁS: La transformación de la Plaza Italia dio un paso clave con la firma del histórico acuerdo: cómo sigue el proceso

Desde el municipio señalaron que las conclusiones de la asamblea servirán como insumo para las próximas etapas del proyecto.

Recuperar un espacio histórico

La propuesta apunta a resignificar el rol de Plaza Italia —también conocida como Plaza Pringles— dentro del entramado urbano, recuperando su valor histórico, patrimonial e institucional.

Además de la renovación física del lugar, el proyecto busca reintegrar la plaza al eje cívico de la ciudad y transformarla nuevamente en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Como parte de ese proceso está previsto convocar a un Concurso de Ideas, mediante el cual se seleccionará la propuesta arquitectónica que definirá la intervención definitiva sobre la plaza y su entorno.

LEER MÁS: Comenzó el proceso participativo para definir la nueva Plaza Italia: las escuelas dieron el puntapié inicial

Un corredor patrimonial

La futura intervención contempla también la puesta en valor del sector donde se ubican algunos de los edificios históricos más importantes de la capital provincial, entre ellos la Legislatura de Santa Fe, la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico Provincial, el Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay, el Convento de San Francisco y el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez.

Entre las premisas del proyecto figuran la creación de un espacio público de calidad, con sectores recreativos, áreas para actividades institucionales y una mayor integración entre el patrimonio histórico y la vida cotidiana de la ciudad.

La Asamblea Ciudadana representa así una instancia clave para que la comunidad participe de las decisiones sobre uno de los espacios públicos más emblemáticos de Santa Fe y contribuya a definir cómo será la futura Plaza Italia.

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