Marcos Acuña, descartado para el debut de River ante Barracas Central

El lateral izquierdo Marcos Acuña quedó descartado para el debut de River ante Barracas Central por un traumatismo en un pie, mientras que el uruguayo Matías Viña será titular. El entrenador Marcelo Gallardo esperará hasta último momento a Franco Armani, mientras que Ulises Giménez permanecerá en el plantel tras caerse la llegada de un zaguero central.

Luego del cierre de la pretemporada con el triunfo por penales frente a Peñarol, el plantel retomó los entrenamientos y el cuerpo técnico definió que Acuña no será arriesgado en la primera fecha del Apertura.

El defensor arrastra un pisotón sufrido ante Racing el 24 de noviembre del año pasado, lesión que lo dejó al margen de toda la preparación estival. Sin ritmo físico ni futbolístico, no participó de ejercicios formales y se perdió los amistosos ante Millonarios y el conjunto uruguayo, por lo que Gallardo decidió preservarlo.

En su lugar, Viña tendrá su estreno oficial desde el arranque. El uruguayo dejó buenas sensaciones en los minutos que disputó desde su llegada y fue uno de los puntos más destacados del segundo amistoso, lo que le aseguró la titularidad en el lateral izquierdo.

La otra situación a resolver es la de Armani: El arquero cumplirá el sábado los 21 días de recuperación de un desgarro en el gemelo derecho y, con poco rodaje, el entrenador evaluará si lo incluye o le da una semana más de reacondicionamiento.

Las buenas respuestas del juvenil Santiago Beltrán, hoy principal alternativa tras la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Ezequiel Centurión, le dan margen al cuerpo técnico para no forzar su regreso.

La mañana dejó además la recuperación de Fabricio Bustos, quien se perdió el amistoso ante Peñarol por una sobrecarga muscular. El lateral derecho estará disponible para el debut y ocupará un lugar en el banco como alternativa de Gonzalo Montiel, titular indiscutido.

Con la defensa casi definida y la única variante en el sector izquierdo, la principal incógnita pasa por el mediocampo. Fausto Vera y Aníbal Moreno se perfilan como titulares, pero el tridente que completó Kevin Castaño no convenció por su escaso peso ofensivo ante Peñarol.

Gallardo analiza reemplazar al colombiano por un volante con mayor presencia en ataque, con Giuliano Galoppo, Tomás Galván y Santiago Lencina como opciones. En ofensiva, Juan Fernando Quintero jugaría con dos delanteros, Facundo Colidio y Sebastián Driussi, aunque Maximiliano Salas también tiene chances. Todo se definirá en el ensayo táctico del jueves.

En paralelo, el mercado de pases dejó una definición interna: Ulises Giménez se quedará en River luego de que se frustrara la llegada de Jhohan Romaña. El juvenil tenía acordada su cesión a Sarmiento de Junín, pero Gallardo pidió retenerlo ante la escasa profundidad en el puesto de zaguero central.

Con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como titulares, Juan Carlos Portillo aparece hoy como la principal alternativa, mientras que Paulo Díaz no será tenido en cuenta y Germán Pezzella se recupera de una operación de rodilla.

Giménez, de 20 años, es titular en la Reserva y habitual convocado a selecciones juveniles. Debutó en Primera División el 19 de marzo de 2025 por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar.

Tras un paso sin continuidad por Defensa y Justicia, marcado por una rotura del ligamento cruzado anterior, hoy se encuentra recuperado, con contrato hasta diciembre de 2026, y será considerado como opción para el primer semestre.