Marcos Enrique, de Franck a la Primera de Vélez Sarsfield

Marcos Enrique tiene 20 años, es oriundo de Franck, y firmó su primer contacto en Vélez, luego de haber surgido futbolísticamente de Atlético Franck, para luego llegar a Santa Fe FC, donde disputó la Liga Santafesina de Fútbol.

Enrique, desde Franck, habló con Radio Gol (FM 96.7), donde comenzó haciendo referencia a sus inicios en el fútbol: "Tuve la primera pretemporada con el plantel de Primera, gracias a Dios se me pudo dar y estoy contento con eso. Comencé a jugar a los cuatro años, pero era arquero en Atlético Franck. Hasta que me pegaron un pelotazo en el estómago y dejé, luego volví y fui delantero. Hasta que a los seis mi papá fue profe en Atlético y me puso de mediocampista, donde estoy jugando en este momento".

Y Enrique, volante central de Vélez, agregó: "En Franck jugué hasta los nueve años, luego Andrés Cabrera fue a hacer una prueba y me llevó a Santa Fe FC, junto a Marcelo Cabral. Ahí estuve hasta los 12 años. Viajaba todos los días y como era un costo hacerlo de esa manera, el club lo comprendió y me hacía ir dos o tres veces por semana.

"Estoy súpercontento, es una satisfacción enorme luego de tantos años fuera de Franck. Para eso fue que me fui. Éramos tres en Vélez, pero luego un Narváes se fue a Racing y también está Francisco Ortega, que hace un año está en el club. Para nosotros y para el club es una gran satisfacción compartir el plantel en Primera División. En las inferiores tuve como entrenadores a Diego Monarris, Héctor Manfredi, Marcelo Gómez, Guillermo Morigi y al Indio Bravo", agregó en otra parte de la charla Marcos Enrique.

Sobre cómo se dio su llegada a Vélez, Enrique reveló: "En 2012 fueron a hacer una prueba al predio, nos fuimos tres días. Nos dijeron que querían que hagamos las divisiones inferiores de AFA, arrancábamos en Novena. Contra Aucas fui al banco, algo que me tomó de sorpresa. Sí me estaba preparando para este año meterme en la pretemporada pero eso fue un premio. Cuando vi mi nombre me sorprendió mucho y me puse muy feliz. Me di cuenta que Heinze me tenía en cuenta".

Sobre el partido de Copa Sudamericana, donde Heinze lo llevó al banco, Enrique recordó: "Contra Aucas en Ecuador fue un partido durísimo, no podíamos definir las jugadas que generamos pero la pelota no entraba. Por suerte en el último minuto tuvimos el penal que Thiago Almada tuvo una gran frialdad para patearlo y pasamos de fase."

Posteriormente a Enrique se lo consultó sobre si era hincha de Colón o Unión, y confesó: "No soy de ninguno de los dos, cuando me propuse ser futbolista sabía que no tenía que ser hincha de nadie, sino del fútbol. Pero mi familia es toda hincha de Colón y la de mi novia toda de Unión".

También se le preguntó por un referente en su puesto, y Enrique dijo: "Me gusta muchísimo Sergio Busquets de Barcelona. Luego Santiago Cáceres, que tuvo un paso por Vélez, y Fernando Gago".

Más adelante, Enrique hizo referencia a la capacidad de Gabriel Heinze como entrenador, y afirmó: "Es un tipo muy obsesionado por su trabajo, me hubiera gustado que se quede un tiempo más porque es un técnico que potencia mucho a los jugadores, en Vélez le fue muy bien. Es un tipo directo, que sabe hablar con sus jugadores, le da la palabra, a los chicos de inferiores sigue muchísimo, de hecho el año pasado, antes de jugar de local, se cruzaba a nuestra cancha y miraba los partidos. Uno de sus ayudantes miraba todos los partidos de todas las categorías, por lo que estaba al tanto de todo. Estaba muy comprometido con su trabajo, tuvo una gran carrera, le dedica el 100% a todo lo que hace. Es un gran técnico y una gran persona, no con los periodistas con quien se peleaba mucho".

image.png Marcos Enrique surgió de Atlético Franck y firmó su primer contrato con Vélez.

Por último habló sobre sus características de juego, Enrique dijo: "Depende el partido, si se pica un poco me gusta pegar un poco Es un jugador de Selección que jugó en Real Madrid, cuando estaba Beckham y Roberto Carlos. Primero lo veía como un jugador más pero luego te das cuenta que es un jugdaor de elite, que jugó Champions y un Mundial. Es muy humilde y tranquilo, nos ayudaba a los más chicos. En los primeros entrenamientos cunado tenías algunas dudas lo hablaba con él o Gastón Giménez, son personas de experiencia con las que te podés apoyar. Eso a uno lo hace sentir cómodo cuando es su primer pretemporada. Estoy muy contento y cómodo en el plantel, donde somos muchos chicos. Gago, Lucas Hoyos y Alexander Domínguez te hacen ir por el camino correcto. Cubero es admirable por la alegría permanente que tiene, está siempre haciendo chistes, con una gran predisposición para los entrenamientos".