Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

El defensor Marcos Rojo volvió a ausentarse del entrenamiento de Racing , como método para exigir ser transferido a Estudiantes . El central no participó de la práctica por segundo día consecutivo, con la decisión tomada de no volver a jugar en el conjunto de Avellaneda.

El central de 36 años mantuvo negociaciones y llegó a un acuerdo para tener su tercer ciclo en Estudiantes, aunque la negativa del presidente Diego Milito derribó momentáneamente el acuerdo, además de romper la relación entre ambos.

Rojo presiona para dejar Racing e irse a Estudiantes

Marcos Rojo atraviesa un momento tumultuoso en su carrera, con el deseo de regresar a Estudiantes ante la oportunidad de jugar la semifinal de la Copa Libertadores, a pesar de la negativa de la dirigencia, dueña de su pase.

En medio de la crisis deportiva de Racing, que recientemente se quedó sin entrenador tras el despido de Juan Pablo Vojvoda, y considerado uno de los referentes del plantel, en el que venía siendo titular habitualmente, Marcos Rojo fue tentado por el contexto para regresar a Estudiantes de La Plata.

A pesar de haber perdido el cariño de los simpatizantes del Pincha, que lo reprueban con insultos y silbidos en cada partido que lo enfrenta desde su llegada a Boca en 2021, el marcador central sostuvo los buenos tratos con el presidente Juan Sebastián Verón, que optó por llamarlo al contar con diversas bajas en la previa de la semifinal de la Copa Libertadores.

El conjunto platense no podrá utilizar a los defensores Leandro González Pirez y Tobías Palacios en el partido de ida, por acumulación de amarillas, y eligió a Marcos Rojo como el jugador idóneo para ponerse la camiseta, aunque Milito no permitió el pase.

Según trascendió, el presidente de la Academia sostuvo una breve reunión con Rojo, en la que le explicó su importancia para el plantel, pero no se pusieron de acuerdo y la relación se rompió: el jugador con paso por los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 no volvió a los entrenamientos desde el martes.

Amenazado con recibir sanciones disciplinarias y tras dos días de ausencia en las prácticas, Rojo tomó la decisión de no volver a jugar en Racing, con la esperanza de que Milito acepte transferirlo a Estudiantes, que está dispuesto a abonar un resarcimiento, en una novela que sigue sin terminar, a 14 días del inicio de la instancia semifinalista.