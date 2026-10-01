Sin Ronaldo, Portugal venció a Dinamarca y se afirma en la cima de la Nations League

Portugal logró abstraerse de la abrupta marcha de Cristiano Ronaldo y venció 4 a 2 a Dinamarca en Copenhague por la Nations League

Portugal logró abstraerse de la abrupta marcha de su capitán Cristiano Ronaldo tras el quiebre con Jorge Jesús y venció 4 a 2 a Dinamarca en Copenhague. Los lusos consiguieron su tercera victoria al hilo y sumaron 9 de 9 puntos para liderar en la Nations League con gran fútbol de João Cancelo, quien estampó el primero, mientras que Gonçalo Ramos, referencia ofensiva en lugar de CR7, anotó el segundo combinando con Bruno Fernandes.

Dinamarca había empatado transitoriamente con Damsgaard, y luego Rasmus Hojlund marcó el segundo homenajeando a su ídolo Ronaldo y, en el complemento, Vitinha y João Félix sentenciaron el 4 a 2 que apagó el incendio.

En Múnich, Alemania logró su primera victoria bajo el ciclo de Jürgen Klopp al imponerse 2 a 0 sobre Serbia tras un decepcionante inicio en el torneo, luego de la igualdad ante Países Bajos y la derrota ante Grecia.

El equipo se acomodó con contundencia pero sin brillo y dejó sensaciones encontradas, ya que, aunque Tom Bischof quebró el cero a los 39 minutos tras un rebote en el poste de Florian Wirtz, al cuarto de hora del complemento Wirtz, el del Liverpool, definió paralelo tras un buen recorte en el área para llevar la tranquilidad definitiva.

En Salónica, Países Bajos reaccionó a tiempo para empatar 2-2 con un equipo griego que navegaba con puntaje ideal y parecía tener el triunfo cocinado.

Los de Xavi sufrieron la etapa inicial: tras un gol anulado a Christos Tzolis a los 12 minutos por participación en offside de Vangelis Pavlidis, Tzolis salió lesionado.

Su reemplazo, Giorgos Masouras, asistió rápido de cabeza a Fotis Ioannidis, quien anotó de derechazo sin marcas. Bart Verbruggen salvó milagrosamente un zapatazo sin ángulo de Konstantinos Karetsas, pero un insólito pase atrás de Ruben van Bommel permitió a Ioannidis asistir a Masouras en el área chica para el 2-0.

En el complemento, la Naranja fue protagonista, ya que Virgil van Dijk descontó a los 14 minutos cabeceando un córner de Joey Veerman. Pese a que le anularon dos goles a Denzel Dumfries por mano y offside, Tijjani Reijnders selló el 2-2 sacudiendo una pelota viva tras la volea de Gjivai Zechiël.

Así fue la jornada de Nations League:

Alemania 2-0 Serbia

Grecia 2-2 Países Bajos

Dinamarca 2-4 Portugal

Gales 2-1 Noruega

Irlanda 2-2 Austria

Israel 0-0 Kosovo

Malta 1-1 Gibraltar

Azerbaiyán 0-0 Liechtenstein