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Insólito robo en barrio Candioti Sur: entró a una casa, defecó en el patio y escapó con un par de botines

El delincuente ingresó durante la madrugada a una vivienda de Dorrego al 3100 tras saltar la puerta del pasillo lateral. La familia advirtió lo ocurrido horas después al encontrar un trapo con excremento humano y revisar las cámaras de seguridad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

1 de octubre 2026 · 19:18hs
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Robo insólito en Candioti Sur. Delincuente ingresó a una vivienda

Robo insólito en Candioti Sur. Delincuente ingresó a una vivienda, defecó en el patio y robó un par de botines.

Un insólito episodio de inseguridad ocurrió durante la madrugada de este jueves en barrio Candioti Sur, donde un delincuente ingresó a una vivienda ubicada en Dorrego al 3.100, atravesó el pasillo lateral de la propiedad y terminó escapando con un par de botines.

El hecho tuvo además una particularidad: durante su permanencia dentro de la casa, el ladrón defecó en el patio y utilizó una toalla para limpiarse, antes de continuar con el robo y retirarse por el mismo sector por el que había ingresado.

La situación fue descubierta varias horas después, cuando la familia revisó las cámaras de seguridad y encontró un registro del hombre dentro de la propiedad.

El ruido que despertó a la familia

Según relató la propietaria de la casa a UNO Santa Fe, alrededor de las 5:45 escuchó ruidos provenientes del pasillo lateral de la vivienda.

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Ante la sospecha de que alguien podía estar allí, abrió las persianas y la ventana de la habitación, que da directamente al pasillo para ver que pasaba.

La mujer explicó que en ese momento escuchó movimientos que le hicieron pensar que alguien estaba manipulando algún elemento en el sector.

"Escuché un ruido como que alguien estaba tocando ahí", recordó.

Sin embargo, en ese momento no llegó a advertir que un desconocido había ingresado a la propiedad.

Encontraron un trapo con excremento en el patio

El episodio quedó al descubierto horas más tarde. La familia se encuentra realizando una obra en la vivienda y había albañiles trabajando en el lugar.

Por la mañana, la madre de la vecina se acercó a la casa para acompañar a los trabajadores y fue entonces cuando encontró un elemento extraño en el patio.

"Yo estoy con albañiles en mi casa, y mi mamá hoy fue a estar con ellos a la mañana y encontró un trapo en el patio con caca de humano", contó la mujer.

A partir de ese hallazgo, la familia comenzó a reconstruir lo sucedido y decidió revisar las imágenes de las cámaras de seguridad.

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Las cámaras registraron al delincuente

Al observar las grabaciones, los integrantes de la familia pudieron confirmar que durante la madrugada un hombre había ingresado a la vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de las imágenes, el delincuente saltó la puerta del pasillo lateral, ingresó al patio y permaneció durante algunos minutos dentro de la propiedad.

En ese lapso, además de utilizar el patio, se limpió con una toalla que encontró en el lugar y posteriormente tomó un par de botines.

Finalmente, escapó por el mismo sector por el que había ingresado, saltando nuevamente la puerta del pasillo y saliendo hacia el frente de la propiedad.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de Candioti Sur, especialmente por la facilidad con la que el delincuente pudo ingresar a una vivienda durante la madrugada sin ser detectado en el momento.

La familia quedó con el registro de las cámaras como principal elemento para intentar identificar al autor del robo y esclarecer cómo logró acceder al inmueble.

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