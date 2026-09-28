El milagro que necesita Racing para disputar un torneo internacional en 2027

Racing cayó ante Boca en un verdadero papelón tras desaprovechar una ventaja de dos goles y se complicó su clasificación a las citas internacionales de 2027

Racing cayó 3-2 este domingo ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina , en lo que fue un verdadero papelón tras desaprovechar una ventaja de dos goles y se complicó seriamente su clasificación a las competencias internacionales del 2027.

La Copa Argentina tenía una gran importancia para Racing, ya que se presentaba como la opción más viable para clasificar a la Copa Libertadores 2027 en caso de salir campeón. Sin embargo, y como suele pasar desde que se inició este 2026, los jugadores de Racing volvieron a decepcionar a sus hinchas y perdieron en un partido que tenían prácticamente liquidado.

Racing quedó en jaque

Por otra parte, en la tabla anual el conjunto de Avellaneda ya no tiene casi ninguna posibilidad, debido a que marcha vigésimo tercero y está lejísimo, incluso, de los puestos de ingreso a la Copa Sudamericana.

De esta manera, a Racing solo le queda una vía de ingreso a las copas internacionales del año que viene. Se trata del Torneo Clausura, donde debería consagrarse campeón, algo que hoy parece prácticamente imposible para un equipo que se está acostumbrando a perder.

El panorama es más complicado que nunca debido a que está decimocuarto en la Zona B con solo ocho puntos, por lo que está prácticamente obligado a ganar los seis partidos que le quedan para clasificar a los playoffs. En caso de que este milagro finalmente ocurra, Racing conseguiría la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con este panorama, la Academia corre un serio riesgo de quedarse sin la clasificación a ninguna competencia internacional, algo que no le ocurre desde 2014, época en la que competía por no perder la categoría.