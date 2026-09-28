Racing cayó 3-2 este domingo ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, en lo que fue un verdadero papelón tras desaprovechar una ventaja de dos goles y se complicó seriamente su clasificación a las competencias internacionales del 2027.
El milagro que necesita Racing para disputar un torneo internacional en 2027
Racing cayó ante Boca en un verdadero papelón tras desaprovechar una ventaja de dos goles y se complicó su clasificación a las citas internacionales de 2027
La Copa Argentina tenía una gran importancia para Racing, ya que se presentaba como la opción más viable para clasificar a la Copa Libertadores 2027 en caso de salir campeón. Sin embargo, y como suele pasar desde que se inició este 2026, los jugadores de Racing volvieron a decepcionar a sus hinchas y perdieron en un partido que tenían prácticamente liquidado.
Racing quedó en jaque
Por otra parte, en la tabla anual el conjunto de Avellaneda ya no tiene casi ninguna posibilidad, debido a que marcha vigésimo tercero y está lejísimo, incluso, de los puestos de ingreso a la Copa Sudamericana.
De esta manera, a Racing solo le queda una vía de ingreso a las copas internacionales del año que viene. Se trata del Torneo Clausura, donde debería consagrarse campeón, algo que hoy parece prácticamente imposible para un equipo que se está acostumbrando a perder.
El panorama es más complicado que nunca debido a que está decimocuarto en la Zona B con solo ocho puntos, por lo que está prácticamente obligado a ganar los seis partidos que le quedan para clasificar a los playoffs. En caso de que este milagro finalmente ocurra, Racing conseguiría la clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Con este panorama, la Academia corre un serio riesgo de quedarse sin la clasificación a ninguna competencia internacional, algo que no le ocurre desde 2014, época en la que competía por no perder la categoría.