Uno Santa Fe | Ovación | Racing

El milagro que necesita Racing para disputar un torneo internacional en 2027

Racing cayó ante Boca en un verdadero papelón tras desaprovechar una ventaja de dos goles y se complicó su clasificación a las citas internacionales de 2027

28 de septiembre 2026 · 14:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El milagro que necesita Racing para disputar un torneo internacional en 2027

Racing cayó 3-2 este domingo ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, en lo que fue un verdadero papelón tras desaprovechar una ventaja de dos goles y se complicó seriamente su clasificación a las competencias internacionales del 2027.

La Copa Argentina tenía una gran importancia para Racing, ya que se presentaba como la opción más viable para clasificar a la Copa Libertadores 2027 en caso de salir campeón. Sin embargo, y como suele pasar desde que se inició este 2026, los jugadores de Racing volvieron a decepcionar a sus hinchas y perdieron en un partido que tenían prácticamente liquidado.

Racing quedó en jaque

Por otra parte, en la tabla anual el conjunto de Avellaneda ya no tiene casi ninguna posibilidad, debido a que marcha vigésimo tercero y está lejísimo, incluso, de los puestos de ingreso a la Copa Sudamericana.

De esta manera, a Racing solo le queda una vía de ingreso a las copas internacionales del año que viene. Se trata del Torneo Clausura, donde debería consagrarse campeón, algo que hoy parece prácticamente imposible para un equipo que se está acostumbrando a perder.

El panorama es más complicado que nunca debido a que está decimocuarto en la Zona B con solo ocho puntos, por lo que está prácticamente obligado a ganar los seis partidos que le quedan para clasificar a los playoffs. En caso de que este milagro finalmente ocurra, Racing conseguiría la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con este panorama, la Academia corre un serio riesgo de quedarse sin la clasificación a ninguna competencia internacional, algo que no le ocurre desde 2014, época en la que competía por no perder la categoría.

Racing Boca Copa Argentina
Noticias relacionadas
boca y racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la copa argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

gustavo alfaro anticipo su retiro: paraguay va a ser mi ultimo trabajo

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: "Paraguay va a ser mi último trabajo"

la seleccion argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante bolivia

La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

el boca de arruabarrena estira el invicto y suena con una historica cuadruple corona

El Boca de Arruabarrena estira el invicto y sueña con una histórica cuádruple corona

Lo último

El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: Paraguay va a ser mi último trabajo

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: "Paraguay va a ser mi último trabajo"

Último Momento
El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: Paraguay va a ser mi último trabajo

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: "Paraguay va a ser mi último trabajo"

Unión busca potenciar su cantera y ya tiene nuevos juveniles en el radar para Primera

Unión busca potenciar su cantera y ya tiene nuevos juveniles en el radar para Primera

El otro escaso aspecto positivo que Colón puede rescatar del empate ante All Boys

El otro escaso aspecto positivo que Colón puede rescatar del empate ante All Boys

Ovación
Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027

Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Colón y un puntito que luego se transformó en un puntazo

Colón y un puntito que luego se transformó en un puntazo

Policiales
Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026