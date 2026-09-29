Boca volvió al trabajo y define su plan para recibir a Unión

Boca retomará las prácticas en Ezeiza después de la remontada ante Racing. Arruabarrena evaluará el estado físico del plantel, con la mira en Unión.

Después de conseguir una agónica victoria ante Racing por la Copa Argentina, Boca regresará este martes a los entrenamientos con la atención puesta en su próximo compromiso: el partido del viernes frente a Unión en La Bombonera, por el Torneo Clausura.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento, con un invicto de 15 partidos y presencia en los tres frentes. En el campeonato, el Xeneize marcha quinto en el Grupo A con 17 puntos y necesita continuar sumando tanto para avanzar a los playoffs como para sostener su posición en la tabla anual, donde ocupa puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

La principal tarea del cuerpo técnico durante los primeros entrenamientos será conocer el estado físico de los futbolistas que terminaron con molestias frente a Racing. Entre ellos aparece Facundo "Jagger" Herrera, quien debió ser reemplazado sobre el final del partido y terminó observando el encuentro desde el banco con hielo en su pierna derecha.

Arruabarrena analiza repetir el equipo de Boca ante Unión

Por el momento, todo indica que lo de Herrera fue un traumatismo y no una lesión de gravedad, aunque el entrenador esperará la evolución durante la semana antes de tomar una decisión definitiva. "Hay algunos jugadores, como Herrera, que tuvo un golpe. Nada serio, pero hay que ver cómo llegan", había señalado Arruabarrena.

Si no aparecen nuevas complicaciones, el entrenador tendría decidido mantener la base del equipo que enfrentó a Racing. El descanso hasta el encuentro del viernes le permite contar con margen para recuperar a los futbolistas y evitaría, en principio, una rotación importante ante Unión.

El arquero Álvaro Montero, en cambio, no estará disponible porque continúa afectado a la selección de Colombia por la fecha FIFA. El resto del plantel será evaluado durante los próximos días para definir la formación que recibirá al Tatengue.

La situación será diferente para el siguiente compromiso del campeonato. Boca visitará a Instituto el viernes 9 de octubre, pocos días antes del comienzo de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. En ese encuentro, el cuerpo técnico tendría previsto preservar a varios titulares y utilizar una formación alternativa.

El posible equipo ante Unión

Si Arruabarrena finalmente decide repetir la formación utilizada ante Racing, Boca podría salir a jugar frente al Tatengue con Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Para Boca, el duelo del viernes será entonces una nueva oportunidad para sostener su buen momento, mientras comienza a administrar las cargas pensando en un tramo de temporada que tendrá al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana como grandes objetivos.