Mariano Navone se despidió rápido del Masters de Cincinnati

Mariano Navone no pudo sostener su buen arranque, cayó ante el australiano Adam Walton y puso punto final a su participación en el Masters de Cincinnati

9 de agosto 2025 · 08:50hs
El tenista argentino Mariano Navone se despidió en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras caer ante el australiano Adam Walton por 6-4; 6(3)-7(7) y 1-6.

El argentino, que ingresó como lucky loser, dominó gran parte del partido y estuvo cerca de cerrarlo en el segundo set, pero no lo logró y terminó cediendo con claridad en el tercero.

La falta de eficacia en los momentos clave le costó caro y le impidió avanzar en el torneo.

El comienzo fue ideal para el jugador nacido en 9 de Julio. Firme desde el fondo de la cancha y con buena toma de decisiones, Navone se llevó el primer set por 6-4 en menos de 50 minutos. Aprovechó una de las cuatro oportunidades de quiebre que generó y no le dio chances al australiano de romper su servicio.

En el segundo set, el desarrollo fue más parejo, pero el argentino siguió marcando el ritmo. Llegó a sacar 5-3 con una gran oportunidad para cerrar el partido, pero no lo logró. Walton reaccionó, recuperó el quiebre y Navone volvió a tener el control al quebrar nuevamente para sacar 6-5. Sin embargo, volvió a fallar en el momento clave. El australiano forzó el tiebreak y lo ganó con autoridad por 7-3, igualando el marcador y dejando a Navone sin margen de error.

No se pudo poner de pie

Ya en el tercer parcial, el desgaste físico y mental comenzó a notarse. El nivel del argentino bajó considerablemente, solo pudo mantener su saque una vez, y Walton no perdonó: con un contundente 6-1, selló la remontada y el pase a segunda ronda, donde se medirá ante Daniil Medvedev, uno de los favoritos del certamen.

La derrota duele especialmente por el desarrollo del encuentro. Navone tuvo el partido en sus manos en varias oportunidades, pero la falta de precisión en los momentos clave terminó pasándole factura. Pese a la caída, el argentino deja buenas sensaciones y sigue ganando rodaje en los principales torneos del circuito ATP.

