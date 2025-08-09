Se realizó la presentación de la Maratón de la Abogacía 2025

Organizada por el Colegio de profesionales de la Abogacía de Santa Fe, la Maratón de la Constitución se realizará el sábado 31 de agosto con largada desde Piedras Blancas

En el salón Alberdi del Colegio de la Abogacía, ubicado en 3 de Febrero 2761, se realizó la presentación de los maratón que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de agosto. En esta oportunidad se denominará Por los caminos de la constitución. Los organizadores dispusieron que se largará desde el complejo Fortress de Piedras Blancas a partir de las 8.30. Las distancias son 5k, 10k y caminata participativa. Una buena oportunidad para una jornada deportiva que promueve el bienestar y fortalece los lazos del mundo jurídico en movimiento. La realización y apoyo logístico estará a cargo de Laptime.

La maratón "Por los caminos de la Constitución"

"Cuando el doctor Abramovich asumió la presidencia esta era una maratón interna que se hacía en el parque del Sur y entre abogados. Siempre fue el sueño de abrirla y de que sea reconocida en toda la ciudad de Santa Fe. Cuando asumimos buscamos mantener el hecho de seguir haciéndola y de que no tengamos déficit" expresó el doctor Federico Antonio Kiener.

El integrante del directorio del Colegio de profesionales de la Abogacía de Santa Fe explicó que "Con la participación de los colegas cumplimos los primeros objetivos, y el segundo fue que sea abierta a la comunidad. Con el tiempo lo logramos, y que puedan participar todos los ciudadanos. De esta manera empezamos a invitar a instituciones y comercios para que se sumen a esta propuesta. Apuntamos a que la sociedad santafesina se identifique con la prueba"

"Por esa razón queremos que esta se la maratón de la Constitución. Aspiramos a que el día de mañana, que no solamente pueda ser una maratón que se pueda correr por la costanera Este y la Oeste, sino también por los lugares históricos de la ciudad. Que se pueda correr por los conventos, donde se pueda ver la parte histórica, y buscar la forma de que sea reconocida como tantas otras maratones. Agradecemos a todos los comercios que nos ayudan, como así también a la Municipalidad de Santa Fe, legisladores, concejales, tenemos un gran respaldo con empresas que son emblemas de la ciudad".

Maratón 2 La edición 2025 de la Maratón de los abogados cuenta con la organización de la comisión de deportes del Colegio de profesionales de la Abogacía de Santa Fe. Gentileza LAPTIME (@laptimesportsgroup)

Más sobre la Maratón de la Abogacía 2025

Por su parte, la doctora Joana Franco, indicó que "la verdad es que esta edición va a ser una gran maratón, la cual cada vez crece más, y llegamos a ponerle el nombre de la Constitución, algo muy importante, lo cual requiere para poder plasmarla, del trabajo de un gran equipo y de las empresas e instituciones que nos acompañan" .

"Más allá de la maratón que es el evento más grande que tenemos en el año, en esta comisión desarrollamos otras actividades, este año más grande, ya que de esa forma no se podría organizar. Es una comisión para la maratón, pero se han hecho cursos, clases, e invitamos a que se sumen. El derecho del deporte se ha trabajado y hemos tenido una buena devolución. También trabajamos en conjunto con la comisión de salud y de la de género", resaltó la presidente de la comisión de deportes del colegio de Abogados de Santa Fe.

A su turno, Sol Frangella comentó que "para nosotros es un orgullo acompañar este tipo de iniciativas. Formar parte de este evento, y ser el lugar de largada y llegada, lo que nos llevó a crear el área de relaciones institucionales y sustentabilidad. Nos asociamos con entidades que tienen los mismos objetivos que nosotros, y que apuestan al deporte. La sede de Piedras Blancas es un proyecto que hoy queremos que los disfruten todos los santafesinos".

El doctor José Luis Del Sastre resaltó que "es cierto que esta maratón se inició hace muchos años, pero que con el correr del tiempo ha crecido mucho. Es una prueba no solo para los colegas, sino abierta, y dejando en claro que es una tarea difícil organizar una maratón, he tenido la posibilidad de participar en varias, y la responsabilidad es muy grande".

Macoco, abogado, maratonista y ex jugador de rugby, consignó que " viendo que esta dentro del calendario de la Municipalidad de Santa Fe para nosotros es un orgullo. Hace un tiempo, hacerla por las calles de la ciudad parecía imposible. Por eso quiero felicitar al colegio por lo que han logrado. Por eso invito a todos a que participen, y aquellos que no vayan a correr, caminen, y sino concurran a disfrutar. En la actualidad no nos vemos más en los pasillos de tribunales, así que es una buena oportunidad para que nos encontremos los profesionales del derecho".

Maratón 3 La prueba se realizará el 31 de agosto, en distancia para 10k y 5k, y se largará desde Piedras Blancas. Gentileza LAPTIME (@laptimesportsgroup)

MARATÓN DE LA ABOGACÍA 2025

Por los Caminos de la Constitución

- Sábado 31 de agosto de 2025

- Largada: Piedras Blancas

- Hora. 8.30

Distancias: 5k, 10k, Caminata participativa

Participantes: La maratón es para Abogados ( Matriculados y No Matriculados) Estudiantes y Público en general

Inscripciones: Laptime https://www.laptime.com.ar/eventos/detalle/157/10k-colegio-de-la-abogac-a-por-los-caminos-de-la-constituci-n-