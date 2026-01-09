Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Tras arduas negociaciones, Atlético Nacional aceptó la última oferta de Boca y el colombiano será refuerzo xeneize

9 de enero 2026 · 11:16hs
Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca.

Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca.

Ahora sí, es un hecho: Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Después de varios días de negociación, charlas arduas y muchos desencuentros, Atlético Nacional decidió hacer lugar al pedido del colombiano y aceptó la última oferta enviada desde las oficinas de Brandsen 805.

Boca cerró a su primer refuerzo

La extensa y sinuosa operación, marcada por cambios de postura del conjunto Verdolaga y conflictos en el medio con el propio futbolista, finalmente se cerró en un monto cercano a los cinco millones de dólares por el 80% de la ficha del extremo de 23 años. En las próximas horas volará rumbo a Buenos Aires y firmará un contrato por cuatro temporadas con el Xeneize.

El deseo de Juan Román Riquelme se cumplió e Hinestroza, un punta veloz, desequilibrante y punzante, que desde hace tiempo seduce al presidente, se pondrá la camiseta de Boca para reforzar el sector derecho de la ofensiva del plantel de Claudio Úbeda. Era la posición a cubrir como prioridad y, finalmente, tendrá dueño.

El pase tuvo todos los condimentos: desde un posteo del futbolista despidiéndose tras la consagración en la Copa de Colombia antes de tiempo, hasta publicaciones polémicas, fuego cruzado con la dirigencia de Atlético Nacional y un posterior acuerdo de “paz”. El jueves, tanto el club como el jugador consensuaron que se entrenara por su cuenta mientras se resolvía su futuro, decisión que surtió efecto inmediato ante su firme deseo de emigrar a La Bombonera.

Luego de las fallidas tratativas a mediados de 2025, cuando Boca se contactó por primera vez con Atlético Nacional y recibió una cotización superior a los 10 millones de dólares, en territorio cafetero bajaron las pretensiones, en consonancia con la merma en el rendimiento del futbolista durante el segundo semestre, y aceptaron las condiciones para desprenderse de una de sus figuras.

“Soy muy ambicioso. Siempre he sido un chico ‘deshumilde’, arrogante… Tienen que darse cuenta de que para ganar hay que ser así”, se definió en su momento el propio Hinestroza, luego de conquistar un título en Colombia.

Cómo juega Hinestroza, el próximo refuerzo de Boca

Hinestroza disputó 84 partidos con el Verdolaga, tras efímeros pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew. Juega como extremo por derecha y acumuló 11 tantos y 14 de asistencias. Es muy explosivo, con características similares a las de Sebastián Villa, jugador al que potenció Miguel Ángel Russo mientras coincidieron en Boca.

Más allá de que juega a pierna natural, muchas veces opta por encarar hacia el centro y disparar con la zurda. Posee buen remate de media distancia, pero lo que más lo destaca es su velocidad y potencia. Ambas cualidades le sirven para sacarse fácilmente rivales de encima y tener un mejor panorama para tomar decisiones, quizá su aspecto más flojo.

Boca Marino Hinestroza Atlético Nacional
